Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2023

Wie wordt de topper in Canuckistan en wint de Grand Prix van Canada in 2023?

In een weekend geteisterd door regen, dreef Max Verstappen gisteren weer naar boven. Op het eilandje in de St. Lawrence River pakte hij de pole position…met…meer…dan…een…seconde…verschil. We hebben het al opgemerkt, het is ongekend wat Max laat zien momenteel in de Formule 1. Dit zijn marges die je decennia geleden wel eens zag, maar niet meer in de recente geschiedenis. Meestal was het toentertijd Senna die met iedereen de vloer aan veegde.

Voor Perez was het een heel andere verhaal. De Mexicaan kwam niet door Q2. Hetzelfde geldt voor Leclerc. De Monegask kreeg weer niet de banden van zijn team waar hij zelf om vroeg. De beste man heeft natuurlijk een droomleven, maar toch moet het gewoon enorm frustrerend zijn dat het elke keer weer misgaat op een of andere manier. LEC is hard op weg de nieuwe Jean Alesi te worden van zijn generatie. Bakken talent, maar iets teveel crashes, nog veel meer pech en als het tegenzit, nooit de realisatie van zijn potentieel. Voordat je het weet is er namelijk weer een nieuw talent dat zich aandient bij team rood. Zo gaan die dingen.

Op de eerste startrij zou Max vergezeld gaan worden door Nico Hülkenberg. De Duitser verrichte weer een heldendaad in de Haas F1 door P2 te pakken, vlak voordat de rode vlag zwaaide voor de crash van Oscar Piastri. Maar het feest gaat helaas niet door. De Hulk reed iets te hard in zijn uitloopronde. Knudde, maar het kost ‘m drie plekken straf. Nog steeds een mooie uitgangspositie. Maar we weten dat de Haas F1, net als de Ferrari, vooral snel kán zijn over één ronde. Op race pace gaat het meestal niet de juiste richting in.

Over de Ferrari’s gesproken, die starten 10de en 11de. Sainz kreeg namelijk ook straf van de wedstrijdleiding, net als Tsunoda die nog verder naar achteren start. De mannen vooraan? Verstappen, Alonso, Hamilton, Russell en Hülkenberg. Mercedes dan klaar voor een zege misschien?

Start

De hele top-11 start op mediums. Perez is de eerste die voor iets anders kiest en start op hards vanaf P12. Ook Bottas, Tsunoda en Magnussen doen dat. Gasly gaat juist voor de andere variatie en opteert voor softs. De Fransman start vanaf P15 en zal hopen op een vroege safetycar. Plekken goed maken, stop uit de weg ruimen en dan naar de finish kachelen. Dat zal Alpine in ieder geval bedacht hebben.

Van Alonso hebben we weinig agressie op (en naast) de baan gezien jegens Max dit jaar. Ook dit keer gaat het weer lekker voor Max. Alonso wordt direct verorberd door zijn oude rivaal Lewis Hamilton en moet zich verdedigen tegen Russell. Dat laatste lukt vooralsnog. Maar de Mercs zitten op aanvallen. Dat geldt ook voor Sainz, die een plekje kwijt is geraakt aan Perez. De Spanjaard probeert op zijn zachtere rubber dit meteen weer goed te maken. Na een leuk gevechtje lukt hem dat ook, voor zo lang als het duurt. Magnussen klapt daarbij bijna kneiterhard op zijn twee voorliggers, maar komt ermee weg door de uitloopzone.

Verstappen trekt een gaatje naar Hamilton, zoals te verwachten was. De Brit kan net niet volgen en valt buiten DRS-range. Dan valt Sargeant uit in de Williams. De Amerikaan beleeft weinig plezier aan zijn debuutseizoen tot nu toe. De eerste twee races waren verrassend goed, maar sindsdien zakt de rookie terug.

Mede-rookie Piastri doet het beter. Na een korte Virtual Safetycar vanwege het uitvallen van Sargeant gaat hij voorbij aan Hulkenberg. De Australiër crashte gisteren hard in de kwalificatie, maar haalde wel Q3. Nu rijdt hij zesde, twee plekken voor Norris. De McLaren is een rare auto dit jaar. Soms goed genoeg voor punten, soms min of meer de slechtste auto van het veld. Vandaag lijkt het eerste het geval te zijn.

Als we dan toch alle rookies noemen, ook maar even De Vries. De Nederlander heeft P16 ingenomen als hij in ronde 12 pit. Teammaat Tsunoda startte uiteindelijk achter de Nederlander door zijn straf. Ook Hulkenberg pit overigens vroeg, nadat zijn Haas zoals verwacht door de banden heen vreet.

En dan, actie op de baan. Waar Alonso eerder al de muur kuste, doet Russell iets meer dan dat. In de snelle links-rechts knik lanceert hij de W14 over de binnenste kerbstones tegen de boarding aan de buitenkant aan. Einde race voor George. De top-3 ruikt de kans en pit onder de onvermijdelijke safetycar. De Ferrari’s rijden door. Dat doen uiteraard ook Perez, Magnussen en Bottas die op hards zijn gestart. De volgorde is nu dus VER – HAM – ALO met een stop achter hun naam. Dan de Ferrari’s op mediums op P4 en P5 en daarachter het genoemde drietal op hards.

Russell kan misschien toch nog door, want het team fixt in de pit een nieuwe vleugel. Kennelijk is zijn achterwielophanging nog heel. Meevallertje voor de Brit die achteraan het rijtje kan sluiten. Maar alsnog niet wat je wil natuurlijk. De vroege stoppers hebben ook pech. Hulkenberg, Stroll en De Vries waren één rondje te vroeg en rijden nu met zijn drieën alleen nog voor Gasly en Russell.

Herstart achter Safetycar

Max is weer lekker weg, Hamilton zit een beetje te slapen en heeft te weinig grip om meteen kort te volgen. ALO zit een stuk dichterbij HAM dan HAM bij VER. De Spanjaard is overigens van mening dat Hamilton en Mercedes in de pit hem de pas afsneden. Het was een grensgevalletje, maar vermoedelijk komt Mercedes ermee weg. Het wordt wel onderzocht door de wedstrijdleiding.

Norris gaat nu voorbij aan Piastri. Ook de jonge Brit wordt verdacht van een unsafe release. Piastri zou hem dus een dienst kunnen bewijzen door de rest even wat op te houden, mocht er een straf komen. Niet dat hij daar zin in heeft uiteraard…

Toch gaat het voor Piastri niet helemaal lekker. Hij verremt zich voor de laatste chicane en gaat rechtdoor. Albon profiteert en gaat hem voorbij naar P11. Bottas en Magnussen moeten Ocon voorbij laten vanwege het niet volgen van de regels omtrent de exit van de pitlane. Bottas verschalkt daarbij handig zijn mede-Scandinaviër die onhandig van het gas gaat.

Vooraan is het echter een strijd tussen Hamilton en Alonso. Alonso gaat met een gave move voorbij aan zijn voormalig teammaat. Het gat met Verstappen is dan drie seconden. Kan de Aston Martin wat inbrengen tegen de Red Bull op de hards? Piastri gaat op ongeveer op exact dezelfde manier waarop hij zijn plek verloor, nu terug voorbij aan Albon. De Britse Thai verliest daarna ook een plek aan Magnussen. Maar even later haalt hij K-Mag weer terug in. In het middenveld is het in ieder geval spannend.

Vooraan niet echt. Verstappen heeft een kleine vier seconden op Alonso en lijkt de zaak weer helemaal onder controle te hebben. We zien hem niet eens in beeld, zo snaarstrak is Max aan het gummen. MV1 klaagt wel dat zijn banden wat grip verliezen. Maar ja, zoals de commentatoren opmerken: Perez laat zien dat het echt niet zo makkelijk is als Max het laat ogen.

Mid Race

De Vries is in het achterveld redelijk lekker bezig, als hij toch weer de fout ingaat. Bij een poging Magnussen in te halen raken de twee elkaar. Russell profiteert en gaat beiden voorbij. Daarna probeert DEV het nog een keer, maar volgt er weer een touché. Beiden staan in de uitloopzone en DEV kan niet achteruit rijden voordat Magnussen weg is. Dit kost de twee kemphanen natuurlijk allebei de race, tenzij er snel nog een safetycar komt en er daarna gekke dingen gebeuren.

Aan het eind van ronde 37 komt Perez binnen voor zijn eerste en vermoedelijk enige stop. De Mexicaan komt de baan weer op als zevende, vlak achter Albon. Zijn race is echter vooral met de Ferrari’s. Sainz komt een ronde later binnen om Sergio te coveren. Dat lukt, dus Perez zal op de baan moeten passeren. Leclerc reed nog iets voor Sainz, dus zal vermoedelijk de volgende ronde stoppen. En inderdaad, LEC blijft vlak voor SAI op pad. Op zich doet Ferrari het vooralsnog dus redelijk qua strategie.

Alonso pit dan en dwingt Verstappen om de undercut te coveren. Dat doet Verstappen dan ook. Hij komt ruim vier seconden voor de Spanjaard weer de baan op. Het verschil is mede dankzij de safetycar niet zo groot als elders. Maar we moeten er ook vanuit gaan dat Max het allemaal een beetje op marge doet. Het hele veld zit in de Nederlandse sandwich als Magnussen De Vries inhaalt voor P18.

Alonso verliest dan opeens wat tijd ten opzichte van Hamilton. De Aston Martin coureur is gewisseld naar Hards. Verstappen en Hamilton zijn gewisseld naar mediums. Russell was ondertussen opgeklommen naar P8, maar hem wordt verteld de auto te parkeren. De remmen worden kennelijk te warm op de W14.

Finish

Hamilton ruikt in de zusterauto bloed. Alonso moet liften en coasten en LH44 wil de inhaalactie graag retourneren natuurlijk. Hamilton rijdt de snelste ronde van de wedstrijd, maar Alonso lijkt hem in de tas te hebben. Daarachter heeft Perez de strijd tegen Ferrari opgegeven. SP11 rijdt in niemandsland naar de finish. Zo’n vijfentwintig seconden achter hem is het nog wel spannend.

Albon probeert een resultaat binnen te halen voor Williams. Dat wordt lastig want Ocon, Norris, Bottas, Stroll, Piastri en Gasly zitten in een treintje achter hem op het vinkentouw. Bottas laat zich de kaas van het brood eten door Norris, terwijl die laatste klaagt over een losse achtervleugel van de Alpine. De Brit heeft een punt, want de achtervleugel van Esteban wiebelt inderdaad op en neer als een wipwap. De wedstrijdleiding maakt echter nog geen aanstalten er iets aan te doen.

En zo verandert er niks meer en valt opeens de vlag, hoewel Norris het nog een keer probeert. Verstappen wint voor Alonso en Hamilton. Een mooi podium. De twee Ferrari’s van Leclerc en Sainz worden vierde en vijfde. Perez wordt zesde, wat matig is en Albon wordt zevende, wat heel goed is. Perez pakt nog wel de snelste ronde omdat Red Bull stopt voor softs. Ocon, Norris en Bottas maken de top-10 compleet. Maar Norris hangt nog een straf boven het hoofd.

Geen saaie race dus, maar ja met Max vooraan, is er gewoon voor de overwinning vaak niet veel aan. Max bereikt wel weer een mijlpaal. Hij heeft nu net zoveel overwinningen als Ayrton Senna. Max heeft er dertien races langer over gedaan, maar is wel acht jaar jonger dan de Brazo was toen die zijn 41ste pakte. Waarvan akte. De volgende is over twee weken, in Oostenrijk!

Grand Prix van Canada 2023: De volledige uitslag