De perfecte modificatie voor een 205 GTI is hier

Er is bijna veertig jaar na dato een manier om je Peugeot 205 GTI cooler te maken.

Snelle Peugeots, dat was ooit een hele beleving. Afgelopen week bij het presenteren van een coole 208 die zijn voorouders probeert te eren, namen we het al even door. Een Britse firma genaamd Tolman vindt de 205 GTI ook cool, cool genoeg om er een nogal geflipte ‘restomod’ van te maken. Wel eentje uit de categorie ‘lekker gewoon gebleven’: vooral het uiterlijk laten voor wat het is en onderhuids de boel lekker op stelten zetten.

Velgen

Iets waar een Peugeot 205 GTI nog erger schittert in eenvoud dan op andere plekken: de velgen. Je kent waarschijnlijk twee designs, boven en onder afgebeeld. Voor beide geldt dat het een extreem eenvoudig ontwerp is, de ‘vroegere’ velgen die je kent van de 1.6 zoals onderstaand zijn gewoon hele simpele velgjes met een Peugeot-naafkapje. De onwetende toeschouwer zou zeggen dat het de stalen velgen zijn waar je je winterbanden omheen bevestigt. Het zijn ook die velgen die je kent van de geflipte Peugeot 205 Turbo 16-rallyauto.

Tolman besloot om iets te doen met die velgen. Het design bood de perfecte basis voor een optionele set velgen voor hun restomod. Wel moesten de velgen voor het hele effect wat vergroot worden naar 15 inch. Het stalen velg-effect is er dus nog, maar dan met een iets duidelijkere lip.

Meer ruimte

Ergens is het dus zonde voor de authenticiteit van de Peugeot 205 GTI, maar er is een praktische reden om de ‘Turbo 16’-velgen van Tolman te kiezen. Dankzij een aluminium constructie zijn ze lichter dan de standaard units en door de grootte van 15 inch passen er makkelijker grote remmen onder. Voor het extra geweld dat Tolman toevoegt wel zo fijn. Oh ja, en ze staan iets verder naar buiten.

Kopen mag, dat gaat je wel 1.440 pond of 1.710 euro. Da’s duur voor een setje velgen voor een 205 GTI, maar 205 GTI’s worden zelf ook duur. Helemaal door alle spullen die Tolman er verder aan toevoegt.