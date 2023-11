Dit is de dikste Peugeot 205 van Nederland

Vergeet de 205 GTI, deze 205 Dimma met een 2.0 blok is veel cooler.

De Peugeot 205 is een zeer gelief model, in het bijzonder de GTI. Dat zie je helaas ook terug in de prijzen. Die staan vaak niet meer in verhouding tot wat de auto te bieden heeft. Vorig jaar was er zelfs iemand zo gek om €83k (!) te betalen voor een 205 GTI met weinig kilometers.

Op Marktplaats hebben we nu ook een dure Peugeot 205 gevonden, en het is niet eens een GTI. Het is wél een extreem cool apparaat. Dit exemplaar heeft namelijk een Dimma-bodykit en een hele gave kleurstelling. Daarmee ziet deze 205 eruit als een old school rallykanon.

De bodykit van Dimma is natuurlijk geïnspireerd op de Peugeot 205 T16, alhoewel het zeker geen kopie is. Wel zijn de luchtinlaten in de achterste wielkasten overgenomen, ook al is daar bij een normale 205 geen enkele noodzaak voor.

In tegenstelling tot de T16 heeft deze 205 Dimma de motor gewoon voorin liggen, maar het is niet de originele motor. Deze auto begon zijn leven als een eenvoudige 1.4 met 75 pk, maar deze motor is vervangen door een 2.0 16V. Deze levert 160 pk, wat toch eventjes ruim het dubbele is.

Met 160 pk is deze auto bovendien krachtiger dan de 205 GTI. Die leverde namelijk hooguit 131 pk, in de 1.9-uitvoering. 160 pk zou daarom ruim voldoende moeten zijn om lol te hebben met een Peugeot 205.

De auto staat ook mooi in de lak, want deze 205 Dimma is recent helemaal overgespoten. De gele kleur knalt er dus weer lekker uit, samen met de gele bekleding en de witte velgen. Sowieso geldt natuurlijk de regel: auto’s met witte velgen zijn per definitie cool.

Dan nu het minst leuke aan deze auto: de vraagprijs. Op Marktplaats wordt er €23.950 voor gevraagd. We zijn inmiddels wel wat gewend qua 205-prijzen, maar het is toch wel veel geld voor een 205 die geen GTI is. Dat neemt niet weg: deze 205 is heel cool. Of hadden we dat al gezegd?