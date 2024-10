De Peugeot 205 Rallye: nog leuker dan de GTI! [Video]

We gaan terug naar de basics met de Peugeot 205 Rallye.

Hot hatches zijn er nauwelijks meer, laat staan exemplaren die minder dan 800 kg wegen. De Peugeot 205 Rallye is dus echt een auto in de categorie ‘zo worden ze niet meer gemaakt’. En dat maakt het alleen maar leuker om er anno 2024 nog eens in te rijden.

De 205 Rallye is ontwikkeld volgens het principe ‘less is more’, een wijsheid die ze tegenwoordig zelfs bij Lotus niet meer kennen. Het is dus een uitgeklede 205, waarbij onder meer geluidsisolatie, radio, alle overbodige elektronica en mistlampen achterwege werden gelaten.

Motorisch gezien is de 205 Rallye ook heel basic, want de auto wordt aangedreven door een 1.3’tje. Peugeot had bewust niet voor een grotere motor gekozen omdat het een homologatiespecial is. De auto heet niet voor niks Rallye.

De 1.3 is wel opgeboord: het blok is gebaseerd op de 1.1 van de 205 XR. Tuner Danielson maakte er een 1.3 van en voorzag de motor van een andere nokkenas en dubbele Webers. Dit resulteerde in 103 pk. Genoeg om een hoop lol te hebben in een auto met een gewicht van nog geen 800 kg en een bijzonder puik onderstel. De Rallye werd in de markt gezet als het goedkoper alternatief voor de GTI, maar dat betekent niet dat de auto minder leuk was.

Met het samenstellen van een 205 Rallye was je snel klaar: naast het gebrek aan opties was er ook maar één kleur, wit. Verder kun je de Rallye in één oogopslag herkennen aan Talbot-striping, de witte stalen velgen en de vierkante wielkasten.

Deze specifieke 205 Rallye dateert uit 1990 en heeft sindsdien nog maar 48.040 km gereden. De auto wordt geveild op The Collectables, waar je nog tot en met maandag 20.30 kunt bieden.

Wat Wouter van de auto vindt zie je in de video!