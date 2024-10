Motorseizoen voorbij, dit kochten jullie!

Eind september is iedereen wel een beetje uitgekocht qua motorfietsen, wat zijn de motorfiets verkoop hits van 2024?

We mogen rustig zeggen dat nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan, dat het echte motorseizoen is afgelopen. Natuurlijk mogen de doorrijders in de comments hieronder het daar hartgrondig mee oneens zijn. Maar de bulk van de verkopen hebben al plaatsgevonden.

Daarbij is het nu een mooi moment om de greatest hits van 2024 te zien. Want de komende maanden zullen de verschillende merken wederom nieuwe modellen gaan voorstellen en er zijn altijd motorrijders die er als de kippen bij zijn. Aan het einde van het jaar koop je dus eigenlijk vooral een motor wanneer hij OF er met korting uit mag OF wanneer het een nieuw geïntroduceerd model is.

Model Geregistreerd, januari t/m september 2024 1. BMW R 1300 GS 597 2. YAMAHA MT-07 582 3. KAWASAKI Z 900 539 4. YAMAHA MT-09 448 5. YAMAHA TRACER 900 446 6. BMW R 1250 GS/ADVENTURE 421 7. KAWASAKI Z 650 417 8. YAMAHA TENERE 700 344 9. HONDA NC 750 X 328 10. KAWASAKI VERSYS 650 296 top 10 geregistreerde modellen t/m sept 2024

Als we de Top5 hieronder nog even extra uitlichten, om een idee te krijgen van welke motorfietsen de hitlijst aanvoeren, dan zien we dat de Nr.1 echt wel een uitbijter is in dit de motorfiets verkopen 2024. Een van de duurste motoren op 1 en de rest van de top 5 zijn eigenlijk voornamelijk heel rationele motorfietsen, zeker nummer 5.

Ook nu al nummer 1, de BMW R 1300 GS

Nieuw voor 2024, want in 2023 werd er nog geen enkele geregistreerd in Nederland. De GS blijft een vaste waarde, ook al moet nu iedereen wederom wennen aan het nieuwe uiterlijk. Er waren ook wat recalls te overwinnen in de eerste helft van dit jaar. Maar nu dus al weer bovenaan.

Als je bedenkt dat op plaats 6 de uitlopende BMW R 1250 GS /Adventure staat, dan is dit ook al weer een prestatie van formaat van BMW. Maar die looks, kunnen jullie er al aan wennen? Voordat je begint met het aanvinken van opties staat de prijs bij BMW op € 23.890.

Voor 2025 komt er overigens een versie zonder koppelingshendel. Daar rijden we binnenkort mee. Dus of de GS met zijn cardan en automaat straks echt een motorscooter is geworden kunnen we je binnenkort melden

Nummer 2 Yamaha MT-07

Een allemansvriend met ook nog eens een vriendelijk prijskaartje. Samen met de BMW modellen het bewijs dat smaken verschillen.. Dit noemden we vroeger een naked bike. Tegenwoordig doet het meer denken aan een Cosplay bijeenkomst van Alien of Predator. Maar we herhalen, smaken verschillen.

De staande tweecilinder met 689cc levert voor velen genoeg vermogen (73,4 pk) om ook op de snelweg lekker mee te komen. Dat de windbescherming daar niet op toegerust is, daar kom je dan bij 130 km/u wel achter. Wij zouden voor de zwarte versie gaan, beter voor de restwaarde lijkt ons. Oh en die prijs? Vanaf € 8.999

Nr. 3 Kawasaki Z900

Een ouderwetse viercilinder op plaats 3 van de motorverkopen 2024 tot nu toe. De Z900 van Kawasaki staat voor een prijs van € 10.999 in de boeken.

Screenshot

Gelukkig hoeft hij niet altijd groen te zijn. Ook hier geen traditionele koplamp, daarvoor moet je de retro RS uitvoering kiezen. Maar met 539 geregistreerde motoren in de top 5 van de motorfiets verkopen 2024 is het een welkome showroomfiets voor de Kawa dealers in Nederland.

Op 4 de Yamaha MT-09

De grotere broer van de MT-07. De MT-09 is uitgerust met een 3-cilinder. De 119pk is natuurlijk ook wel een stap boven het vermogen van de 07. De komende maanden introduceert Yamaha op de MT-09 een nieuw systeem. Net zoals de 1300 GS van BMW komt Yamaha met een systeem waarbij de koppelingshendel achterwege is gelaten.

Volledig onnodig volgens veel die-hard schakeljunks onder de motorrijders. Deze motorrijder echter zegt: kom maar op. Benieuwd naar de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. De prijs van een MT-09? Vanaf: € 12.499. De AMT versie (zonder koppeling dus) is er vanaf € 12.999.

Op nr.5 een woonwerkfiets de Yamaha Tracer 900

Hier verwachten we eigenlijk de Tracer 700, maar nee. Nederland kiest voor de zwaardere Tracer 900. Een prima tour- of zo je wilt woonwerkmotorfiets, met een prijs vanaf € 13.899. Gebouwd in de basis rondom hetzelfde blok als de hierboven genoemde MT-09. Yamaha doet het dus goed met drie modellen in de top 5.

Sterker nog. Als we kijken naar de verkoopcijfers per merk dan lopen ze net voor op Kawasaki. Normaal verwachten we altijd BMW bovenaan. Maar met de wisseling van de wacht met een nieuw GS model is het inderdaad misschien een beetje een tussenjaar voor de Duitsers.

Dus zeg het maar. Jullie nog een motor gekocht dit jaar en stond hij in deze top 10?

De meest opvallende motorfiets van 2024 was toch misschien de BMW CE02 wel.

bron: bovag/rai