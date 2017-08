De politie krijgt nieuwe motoren!

Goed opletten in je spiegels.

Er was nogal wat te doen om de aanbesteding voor nieuwe auto’s bij de Nederlandse politie. Eerdere aanbestedingen verliepen niet zo netjes (eufemisme du jour) en dus moest de boel nu wél volgens het boekje verlopen. Mercedes ging er uiteindelijk met de felbegeerde order vandoor. De komende vier jaar is het dus oppassen geblazen voor de Vito en de B-klasse met rood/blauwe strepen.

Vandaag werd bekend at ook voor de levering van nieuwe motoren partners zijn gevonden. Motoragenten krijgen de beschikking over de BMW R 1200 RT en de Yamaha MT-07 Tracer. De Beemer is bedoeld voor verkeerssurveillance en de Jap voor surveillance in de wijk. Eind dit jaar moeten de eerste motoren worden geleverd.

De motoren zijn uitvoerig getest door bladiebla, dat kun je zelf wel invullen. Belangrijker zijn de keiharde specificaties zodat je weet of je je zorgen moet maken als een agent op zo’n ding het op jou heeft voorzien!

We trappen af met de BMW. Deze toerbuffel is voorzien van een 1.170cc tweecilinder boxermotor die 125 pk levert bij een koppel van 125 Nm. Presatiecijfers zijn bij motoren lastig te achterhalen, maar reken erop dat dit ding in minder dan 4 tellen naar 100 km/u sprint. De topsnelheid ligt volgens BMW boven de 200 km/u en rijklaar weegt de standaardversie een stevige 276 kg. Inderdaad: die raap je in je eentje niet op.

De Yamaha is zoals je verwachtte een stukje lichter. De MT-07 haalt 75 pk en 68 Nm uit een 689cc paralleltwin. Rijklaar weegt de Japanner 196 kg (zonder politie-uitrusting). Ook deze motor zal menig auto naar huis sprinten bij het stoplicht. De topsnelheid wordt helaas niet door Yamaha gecommuniceerd.