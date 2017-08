Waarom Wehrlein mogelijk klaar is in de Formule 1

De jonge Duitser gaat een wat minder plezante zomerstop tegemoet.

Lange tijd ging het gerucht rond dat Sauber volgend jaar met motoren van Honda aan de start verschijnt. Nu hebben we daar heel veel grappen over gemaakt, want die Japanse krachtbronnen gingen aan de lopende band kaduuk. Intussen lijkt de motorenfabrikant het lek boven te hebben en dus dachten we even dat Sauber een prima toekomst tegemoet ging.

De renstal heeft het echter nog beter geregeld. De motorendeal met Honda ketste af en in plaats daarvan rijdt het team volgend jaar met aandrijflijnen van Ferrari. En dan geen oud spul, maar gewoon de motoren waar het fabrieksteam ook mee rijdt. Op papier dan.

Deze motorendeal heeft echter gevolgen voor Sauber. Ferrari is namelijk van plan, als we Sergio Marchionne mogen geloven, om de van origine Zwitserse renstal om te toveren tot een soort juniorploeg. Denk aan de verhouding tussen Scuderia Toro Rosso voor Red Bull Racing. Pascal Wehrleins carrière staat daarmee automatisch op de tocht.

Wehrlein is namelijk onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en je raadt natuurlijk al dat er voor hem geen plek zou zijn bij een eventueel mini-Ferrariteam. Bovendien heeft de coureur een ietwat twijfelachtige reputatie vanwege zijn gedrag naast de baan.

Een eventuele exit van Wehrlein bij Sauber lijkt oneerlijk. De Duitser is zijn teamgenoot Marcus Ericsson duidelijk de baas, maar die heeft weer goed betalende sponsoren achter zich staan. Volgens Bild is de kans dan ook groot dat Antonio Giovinazzi of Charles Leclerc volgend jaar naast Ericsson in de Sauber zit en dat er voor Wehrlein niks anders op zit dan op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Hij is echter nog wel reserverijder bij Mercedes, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel.