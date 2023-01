Extreem veel privéjets tijdens GP van Zandvoort

Er zijn nieuwe cijfers en die laten zien wat we allemaal dachten: er waren veel privéjets tijdens de GP van Zandvoort.

Tjsa, niet zo verwonderlijk. De coureurs verdienen bakken met geld, dus die komen echt niet met een lijnvlucht. Waaronder Max Verstappen die lekker kan vliegen én tegelijktijdig kan gamen zijn privéjet. Ook zijn er veel fans van de koningsklasse van de autosport die flink wat poen hebben te besteden. Tel daarbij op dat Zandvoort (relatief) goed bereikbaar is met het vliegtuig en je hebt mogelijk een record.

Veel privéjets GP Zandvoort

Op de laatste dag van de Grand Prix van Zandvoort was het behoorlijk druk met privéjets. Er waren namelijk 120 vliegbewegingen van privévliegtuigen. Hierdoor was het een drukke dag en wellicht de drukste ooit. Dit heeft Schiphol laten weten (spreadsheet alert!) op verzoek van BNR. Luchtvaartexpert Menno Swart is regelmatig te horen op de podcast The Mic High Club en is van mening dat 4 september een record was. Volgens hem had Schiphol al een druk jaar, maar tijdens de GP komt werkelijk ‘iedereen met het vliegtuig’. Hiernaast waren er ook knetterveel heli’s die af en aan vlogen naar Zandvoort.

Het was sowieso een goed jaar voor privévluchten die van ons grootste vliegveld vlogen. Corona speelt daar een grote rol in. Mensen met geld gingen niet meer businessclass vliegen, omdat je dan toch teveel mensen tegenkomt. Dan maar een privéjet huren. Ja, waarom ook niet!

Schiphol laat weten dat ze geen inzicht hebben op de beweegredenen van hun reizigers en waarom zij dus een jet huren (of bezitten).

Weerstand

Nou, veel (linkse) mensen vinden het ASO dat je vliegt. En vliegen met een privéjet kan al helemaal niet. Schandalig roepen ze luid! Greenpeace is bijvoorbeeld van mening dat er een verbod moet komen op privévluchten. Zelfs de Amsterdamse gemeenteraad lijkt voor te zijn. Hoewel Amsterdam wel aandeelhouder is van het vliegveld, gaan ze naar mijn weten niet over hoe en wat er gevlogen mag worden. Ook de ´snelweg-blokkeerders´ van dit weekend Extinction Rebellion fietsen eerder over de startbaan van Schiphol om aandacht te vragen voor de privévluchten.

Aandacht hebben ze inderdaad gekregen, maar of het echt effect heeft op het aantal vliegbewegingen? Ik denk het niet. Maar we zullen het dit jaar ongetwijfeld meemaken, als er weer een nieuwe Formule 1 GP van Zandvoort is.