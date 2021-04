Nieuwe autoverkopen maart 2021 wederom dik in de min - Autoblog.nl

De autoverkopen van maart en het eerste deel van 2021 zijn – zoals je kunt verwachten – niet op hun hoogtepunt.

In de Autoblog occasionweek 2021 hebben we het acht dagen lang over occasions. Klinkt logisch. Dan is een bericht als dit een groot contrast. Men kocht een hoop occasions in 2020, maar de registratie van nieuwe auto’s ging iets minder hard. Maart is het eerste ‘jubileumjaar’ van het coronavirus en dat zet de zaken duidelijk op een rijtje.

Afname

Cijfers van RAI Vereniging en BOVAG laten ons weten dat er een toch vrij forse afname te melden is in de autoverkopen van maart 2021. 24.816 nieuwe auto’s in tegenstelling tot 29.372 in maart 2020. Een afname van 17,7 procent. Hiermee wordt ook het eerste kwartaal afgesloten en ook daar is niet bepaald een toename te meten. Het gaat om 80.885 nieuwe auto’s, terwijl dit in 2020 nog 103.053 stuks waren. Dat is een afname van 21,5 procent. De prognose is 400.000 nieuwe auto’s in het totaal van 2021. Al lijkt dat in deze context optimistisch, vorig jaar werden er namelijk 356.051 nieuwe auto’s geregistreerd. Toch zorgen lease en de opkomst van nieuwe en ook betaalbare elektrische auto’s ervoor dat nieuw rijden weer interessant wordt.

Merken

In de autoverkopen van maart 2021 zijn de grootste merken absoluut geen verrassing. Het zijn exact dezelfde merken als vorig jaar in het eerste kwartaal, namelijk Volkswagen, Kia, Toyota, Peugeot en BMW. In maart zag het er zo uit:

Volkswagen: 2.265 stuks

Kia: 1.874 stuks

Toyota: 1.803 stuks

Peugeot: 1.698 stuks

BMW: 1.594 stuks

De kwartaalcijfers omvatten deze zelfde merken, maar dan in een andere volgorde. Vooral BMW heeft in het eerste kwartaal hoger gescoord. Het is allemaal echter een daling ten opzichte van 2020 en in sommige gevallen een vrij forse.

Volkswagen: 7.492 stuks (11.920 in ’20)

Kia: 6.101 stuks (7.837 in ’20)

BMW: 5.922 stuks (6.375 in ’20)

Peugeot: 5.686 stuks (7.102 in ’20)

Toyota: 5.465 stuks (7.134 in ’20)

Modellen

Bij de geregistreerde modellen die goed zijn voor de autoverkopen in maart 2021 en het eerste kwartaal, is het dan weer ietwat verrassend. Je zou zeggen dat je van elk bovenstaand merk het topmodel moet pakken, maar niets is minder waar. De volgorde is anders en waar komen Volvo en Opel ineens vandaan?

Volvo XC40: 638 stuks

Opel Corsa: 595 stuks

Kia Picanto: 588 stuks

Toyota Yaris: 584 stuks

Peugeot 208: 537 stuks

Qua modellen in het eerste kwartaal moeten de Opel Corsa en Peugeot 208 de lijst verlaten en hun plekje afstaan aan de Ford Fiesta en Volkswagen Polo. Heeft iemand in maart de twee PSA-broers in bulk besteld?

Volvo XC40: 2.266 stuks

Kia Picanto: 2.187 stuks (2.223 in ’20)

Ford Fiesta: 1.755 stuks

Volkswagen Polo: 1.754 stuks (3.281 in ’20)

Toyota Yaris: 1.690 stuks

In elk geval incasseren de autoverkopen in maart 2021 een flinke klap ten opzichte van het jaar ervoor. De sluiting van de showrooms op het moment zullen daar vast aan bijdragen, naast het feit dat de hand wat meer op de knip zit.