De Porsche 911 GT3 RS is beter dan de Groene Draeck

Porsche laat in Genève nog niet de nieuwe 911 (992) zien, maar zet in plaats daarvan de uitzwaaiversie van het huidige model in de spotlights. Die luistert in dit geval naar de naam GT3 RS. Hoewel, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker met die gozers. Wellicht komt er nog wel een speciaaltje op basis van de GT2 RS, met wat Porsche Exclusive goodies en 20 pk extra…

Zo niet dan is deze GT3 RS dus de laatste der 991-Mohikanen. We hebben je eigenlijk reeds alles verteld over deze hardcore circuit tijger, maar nog even de bulletpoints: atmosferische zespitter (de laatste?) met 520 pk, 3,2 seconden naar de honderd, maximumsnelheid van 312 kilometer per uur, 21″ jetsers achter, standaard PDK. Oh ja, Lizard Green, zo heet de introductiekleur van de auto.