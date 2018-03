Sweet! Nederland krijgt als eerste de Polestar 1

Oké, Nederland en nog 17 landen, maar toch.

Als je al onze content opvreet alsof het pilletjes zijn die je de eeuwige jeugd geven (dank!), heb je de Polestar 1 al een paar keer voorbij zien komen in onze Genève-coverage. Eigenlijk is dat best opvallend, want helemaal nieuw is het model natuurlijk niet meer. Dat zegt genoeg over de begeerlijkheid van de svelte Zweedse coupé.

Grote vraag was eigenlijk nog: wanneer komt ‘ie nou op de markt en voor hoeveel geld. Zoals @wouter al aangaf in deze video, heeft Polestar het plannetje bedacht om de auto aan te bieden via een soort abonnement/private lease constructie. Zoals we al dachten, blijkt nu echter dat je de auto ook ‘gewoon’ kan kopen. Gelukkig maar, anders zouden sommige commenters je als Polestar 1-rijder verwijten in een huurauto te rollen en dat wil je uiteraard niet.

Inmiddels is ook bekend geworden wanneer je je handtekening onder een koopcontract kan zetten. Dat wil zeggen, de totaalprijs is nog steeds níet duidelijk, maar je vanaf 13 maart (al snel dus) vast een aanbetaling doen van 2.500 Euro. Tenminste, mits je in een van de zeventien markten woont waar de Polestar 1 (of moeten we zeggen de 1) als eerste gelanceerd wordt. Deze markten bestaan uit de zes landen die al aangekondigd waren in januari, te weten China, Amerika, Zweden, Duitsland, Noorwegen en Nederland, plus nog twaalf extra landen. In ruil voor de aanbetaling krijg je in eerste instantie een plaats in de rij om een pre-order te doen. Mocht je dat laatste uiteindelijk toch niet willen, kan je je geld terugkrijgen.

Polestar geeft aan dat al 6.000 geïnteresseerden zich gemeld hebben voor de grote coupé en dat ze van plan zijn er maar 500 per jaar te maken. De productiestart staat gepland voor halverwege 2019. Dat wordt dus potentieel een lange wachtlijst. Klanten kunnen zoals gezegd opteren om de auto helemaal te kopen, of voor een lease-constructie van twee of drie jaar. In het laatste geval krijg je er ook wat extra goodies bij zoals een haal- en brengservice voor onderhoud en dergelijke.