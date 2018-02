Splinternieuwe 911 GT3 RS gelekt!

Veel gaver dan dit wordt het niet.

We beginnen deze dag meteen goed: we hebben de eerste gelekte foto’s binnengekregen van de spiksplinternieuwe Porsche 911 GT3 RS. De auto maakt zijn debuut op de aanstaande Salon van Genève, maar een overijverige stagiair had de foto’s blijkbaar iets te vroeg rondgestuurd. Een man in een Australische regenjas heeft deze via het medium Instagram weten te onderscheppen.

Er is nog niet veel bekend, maar de specs die vrijgegeven zijn, zijn om van te smullen (zoals gewoonlijk). Allereerst de motor: vier liter atmosferische heerlijkheid die voor de gelegenheid 9.000 toeren kan draaien. Het maximum vermogen bedraagt 520 pk. Ter referentie, die vorige GT3 RS leverde 500 pk en kon maximaal 8.800 toeren produceren. De huidige 911 GT3 (zonder RS) heeft ook een vierliter motor, kan ook 9.000 toeren draaien en levert 500 pk. Net als de vorige generatie GT3 RS is ook de nieuwe uitgerust met de PDK-automaat.

Maar er is meer! Zowel de voorkant als de achterkant zijn duidelijk afwijkend ten opzichte van de oude GT3 RS. Aan de voorkant vallen de NACA-ducts op in de kofferklep. Aan de achterkant zien we een nieuwe spoiler en gewijzigde achterbumper. De kofferklep is lichter dan voorheen. Allemaal kleine verschillen ten opzichte van de uitgaande GT3 RS. De prestaties zijn daardoor ook niet significant anders. De standaard 0-100 km/u sprint moet nu 0,1 seconden vlotteer gaan en duurt dus 3,2 seconden, wat eigenlijk bizar snel is voor een auto met achterwielaandrijving en atmosferische motor, snapt u het nog? Niet relevant voor deze auto is de topsnelheid, welke 312 km/u bedraagt.

Een nieuwe GT3 RS betekent ook nieuwe kleurtjes. Waarschijnlijk zullen Lava-Oranje, Miami-blauw en Krijt terugkeren, maar de nieuwe kleur is Lizard-groen. We kunnen niet anders zeggen: het staat de GT3 RS briljant. Uiteraard is een Clubsport-pakket met rolkooi, brandblusser en harnasgordels leverbaar. (via: drive.com.au)

Welke RS is nu eigenlijk de beste? @Wouter en @CasperH rijden in deze video’s met alle voorgaande RS’en in deze en deze video.