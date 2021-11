De powerbank voor elektrische auto’s is hier

In dit geinige rolkoffertje zit essentiële extra stroom voor jouw elektrische auto: de powerbank voor EV’s is hier!

Alles wat met een stekker opgeladen moet worden, gaat een keer leeg. Leuk hè, zo’n open deur? Sinds wij zo verknocht zijn aan onze smartphone is het belangrijk dat ‘ie een beetje gevuld met stroom blijft. Thuis groeien de stopcontacten uit elke muur, maar onderweg is dat niet altijd zeker.

Powerbank

Zo kwam de powerbank in het spel. Het simpelste idee ooit: een extra li-ion batterij die je mee kan nemen. Als je telefoon leeg is, plug je hem in je draagbare batterij en kun je weer even verder. Lekker makkelijk, maar voor auto’s is dat lastiger. De batterij moet dusdanig groot zijn dat je er ook echt wat aan hebt, want een powerbank op telefoongrootte heeft geen zin voor een elektrische auto.

Zipcharge powerbank voor elektrische auto’s

Er is nu echter een powerbank voor elektrische auto’s. De ZipCharge Go is een draagbaar apparaat met een accu, die compatibel is met alle laadkabels. Draagbaar betekent in dit geval dat het een soort rolkoffertje is, maar het betekent wel dat het compacte ding zo in je kofferbank en wellicht zelfs je frunk past. Hoe veel stroom je precies bij kunt laden is afhankelijk van wat voor auto je hebt, maar ZipCharge belooft tussen de 65 en 100 kilometer extra bereik binnen een uur. Hij komt binnenkort beschikbaar met een capaciteit van 4 of 8 kWh.

Voor iedereen

Nou hadden we het net over je telefoon bijladen, maar een powerbank voor een elektrische auto is wellicht niet nodig als je bedenkt dat er wél vrij veel ‘stopcontacten’ c.q. laadpalen voor je elektrische auto zijn. ZipCharge heeft het dan ook vooral over dat het handig is om te kunnen laden voor iedereen. Zo hoef je niet afhankelijk te zijn van publieke laadpalen en bijvoorbeeld opladen als je geen oprit hebt. De ZipCharge Go zelf opladen kan met elke EV-stekker.

Wat de ZipCharge Go precies gaat kosten is niet bekend, maar het bedrijf belooft dat de powerbank voor elektrische auto’s niet meer dan een thuislaadpaal gaat kosten. Het apparaat leasen wordt ook een optie.