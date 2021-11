Nieuwe Kangoo E-Tech heeft dubbel zoveel range

Er is een gloednieuwe elektrische Renault Kangoo en de actieradius is zo goed als verdubbeld.

Je kunt niet van Renault zeggen dat ze laat waren met EV’s. Qua personenwagens was er in 2009 al de Fluence (ken je die nog?) en in 2012 volgenden de Zoe en de Twizy. Ook met bedrijfswagens liepen ze niet achter de feiten aan. In 2011 zag de elektrische Kangoo Z.E. al het levenslicht.

Waar veel fabrikanten nu dus met hun eerste elektrische bedrijfswagen komen, is Renault al toe aan de tweede generatie. De Fransen lanceren de nieuwe elektrische Kangoo, die nu voluit ‘Kangoo E-Tech electric’ heet. Renault liet deze auto al eerder zien, maar geeft nu alle details vrij.

De elektromotor van de nieuwe Kangoo (die er tegenwoordig uitziet als een Dacia) is goed voor een vermogen van 90 kW, oftewel 120 pk. Het koppel bedraagt 450 Nm. Wat je natuurlijk vooral wilt weten: hoe is groot de actieradius? Met een 45 kWh accupakket komt de WLTP-range uit op 300 km. Dat is meer dan de meeste rivaliserende bestelbusjes. En het is zeker meer dan zijn voorganger, die maar 170 km range had. Volgens de optimistische NEDC-methode.

Qua ruimte hoef je niks in te leveren ten opzichte van een Kangoo met een ouderwetse verbrandingsmotor. Het laadvolume van de Kangoo E-Tech is daarom nog steeds 3,9 m3 en het laadvermogen is 600 kg. Een verlengde versie met een laadvolume van 4,9 m3 en een laadvermogen van 800 kg staat ook op het programma.

Het is nog even afwachten hoe interessant de Kangoo E-Tech prijstechnisch is, want Renault laat nog niet weten wat het busje moet kosten. De Kangoo E-Tech zal in het voorjaar van 2022 op de markt gebracht worden.