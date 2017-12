De prijzen van de Kia Niro Plug-in Hybrid

De prijzen voor de gewone Kia Niro waren al bekend, nu hebben we de prijzen voor de hybride versie.

Sinds 1 januari 2017 zijn de bijtellingsregels gewijzigd. Alleen volledig elektrische auto’s vallen nog in de laagste bijtellingscategorie van 4 procent. Berijders van alle andere auto’s krijgen bij zakelijk gebruik te maken met 22 procent bijtelling. Plug-in hybrides behouden echter één groot fiscaal voordeel: tot en met 2020 geldt voor plug-in hybrides een halftarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb). Voor PHEV’s als de Kia Niro Plug-in Hybrid betalen zowel zakelijke rijders als particulieren dus de helft van het tarief voor een gewone auto.

De Kia Niro Plug-in Hybrid combineert de veelzijdigheid van een crossover in het C-segment met maximale brandstofefficiëntie. Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn kan de Niro Plug-in Hybrid tot zo’n 58 kilometer volledig elektrisch en dus emissievrij rijden. Het accupakket is geplaatst onder de achterbank en de laadvloer van de 324 liter grote bagageruimte. De accu’s kunnen worden opgeladen via de bijgeleverde kabels aan een standaard wandcontactdoos of een laadpaal. Via een laadpaal (3,3 kW) duurt volledig opladen twee uur en 15 minuten.

De Kia Niro Plug-in Hybrid is per direct te bestellen vanaf 34.595,- Euro. Onze rijtest met de gewone Kia Niro lees je HIER!