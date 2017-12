Deze vliegende coupé is retro en toch hypermodern

Perfect voor de cyberpunk-liefhebber.

Als autoliefhebbers maken we ons weleens zorgen om de toekomst. Aan de ene kant houd je als autoliefhebber waarschijnlijk ook van techniek en is het interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Aan de andere kant is er de angst. Worden auto’s daadwerkelijk een soort veredelde wasmachines die we niet meer zelf mogen besturen? En bestaat autoliefde nog in zo’n wereld, of zullen alle nieuwe generaties hun aandacht daadwerkelijk verleggen naar andere gadgets, die de mobiele telefoons gaan vervangen?

Misschien is de klassiekerboom wel deels te verklaren door dit sentiment. Het terugverlangen naar een tijd waar auto’s nog wat simpeler waren, (optisch) meer van elkaar verschilden en misschien ook wat minder ‘perfect’ waren. Zoals naar voren kwam in een stukje over een oude Ford Escort, bestonden de opties destijds uit zaken als Hella mistachterlichten, Carello achterlichten, Cibié koplampen en een 60 Ah Bosch wisselstroomdynamo, in plaats van blauwtand, navi en blindspot detection.

Kunnen we de beste aspecten van toen verenigen met het moderne? Velen proberen het, slechts enkelen slagen in hun opzet. We hebben al cynische pogingen gezien als de Chrysler PT Cruiser en Volkswagen New Beetle, maar er bestaan ook enkele geslaagde restomods, zoals deze AMC Javelin. In die gevallen zit er echter hooguit een paar decennia tussen ‘het origineel’ en het huidige product.

Met de Hover Coupe bestrijkt Lazzarini Design Studio echter een wat grotere tijdspanne. De inspiratie voor de creatie komt van een Isotta Fraschini Tipo 8, een luxe Italiaanse auto uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. De Hover Coupe kan, zoals de naam al doet vermoeden, (in theorie) echter zweven dankzij vier straalmotoren.

Ja, leuk, maar dat ding komt er natuurlijk nooit zal je nu wellicht zeggen. En waarschijnlijk heb je gelijk, maar wie weet. Lazzarini Design Studio is namelijk wel een serieus bedrijf dat al verschillende van haar projecten heeft omgezet in echte producten. Je kan ze checken op hun site, evenals mooie spreuken als deze:

Think about the Future, never forget the past.

Cars are like Women: sometimes it takes years to understand them.

Wijze mannen daar in Italië.