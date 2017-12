Duitsers maken winterbandenregels nog strenger

Na de feestdagen nog even op sneeuwvakantie of kom je om een andere reden veel in Duitsland? Dan moet je dit even lezen.

Per 1 januari worden de regels voor winterbanden aangescherpt in Duitsland. Waar je nu nog wegkomt met alleen een zogenaamde “mud + snow” band herkenbaar aan de “M+S”-aanduiding op de band, moet je straks een band hebben met het zogenaamde sneeuwvlokjessymbool. Heb je straks banden die na 1 januari 2018 zijn geproduceerd, maar die dit symbool niet hebben? Dan krijg je een boete van minstens zestig euro bij controle. De productiedatum is te controleren aan de hand van de zogenaamde “DOT-code” op de banden.

De BOVAG liet een mini-onderzoek uitvoeren naar de bekendheid van de nieuwe regels bij Nederlandse automobilisten. Van de 1.000 ondervraagden bleek slechts 14% te weten dat de nieuwe regels in werking gaan treden. Een slordige 30% wist wel dat er iets ging veranderen, maar wist niet wat. Bovendien dacht 93% dat de markering “M+S” voldoende zou zijn, maar dit is dus niet langer het geval.

De “Mud & Snow”-markering is namelijk een markering die fabrikanten naar eigen inzicht kunnen toevoegen aan hun banden. De nieuwe regels zorgen er dus voor dat banden aan bepaalde minimale eisen moeten voldoen om als winterband in aanmerking te komen. Het sneeuwvlokje of Alpine-symbool betekent dat de band aan bepaalde minimale gripeisen voldoet die vastliggen in de Snow Grip Index. Banden die voor 1 januari 2018 geproduceerd werden zijn dus vrijgesteld van de nieuwe regels. Je hebt tot 2024 de tijd om deze op te rijden, dus je hoeft ook niet hals over kop naar de bandenboer.

Men overweegt in Duitsland ook nog om een minimale profieldiepte van vier millimeter te gaan hanteren, net zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk al het geval is. Voor de duidelijkheid: het bovenstaande plaatje geeft beide symbolen weer, iets wat op veel winterbanden al het geval is. Als de banden vanaf 2018 het linker “Alpine”-symbool missen maar na 1 januari 2018 zijn geproduceerd, zijn ze dus niet langer toegestaan.