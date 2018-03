De prijzige Range Rover SV Coupe als ultieme middelvinger

Wat een fantastisch ding is dit zeg.

Jaguar Land Rover heeft me positief verrast met deze Range Rover SV Coupe. Het zal ze waarschijnlijk een zorg zijn, want ik heb geen krappe vier ton ergens slingeren. Bij JLR pakken ze het segment van de SUV Coupe’s op een geheel eigen wijze aan.

Men koos niet voor een aflopende daklijn, maar behield gewoon de traditionele Range Rover-look. Twee deuren werden weggelaten en de Range Rover SV Coupe was een feit. Met een prijs van 390.000 euro is de Range Rover op dit moment de duurste SUV van Nederland.

Er komen slechts 999 exemplaren, maar reken maar dat een paar superrijken in ons land deze auto gaan bestellen. Range Rover mag nu nog even genieten van de titel ‘duurste SUV’. Als Rolls-Royce dit jaar met de Cullinan komt is er een new kid in town.