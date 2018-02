Rolls-Royce bevestigt Cullinan, de ultieme luxe-SUV

We hebben een naam!

Voordat jullie massaal beginnen te blaffen dat deze naam al ruim drie jaar op straat ligt, wil ik jullie erop wijzen dat mijn verbazing minstens zo groot is. Het gebeurt zelden dat een autofabrikant voor zowel de ontwikkelingsauto als het productiemodel exact dezelfde naam hanteert.

Aan de andere kant, de naam is inmiddels al zo goed bij ons ingebakken dat het een logische zet lijkt te zijn. Met het bevestigen van de naam wilde Rolls-Royce tegelijkertijd ook de reden erachter verklaren.

Wie een onverklaarbare liefde voor diamanten heeft voelt het misschien al aankomen. Rolls-Royce vernoemde haar eerste SUV naar het meest vlekkeloze stuk samengeperste koolstof op aarde: de Cullinan diamant. De in Zuid-Afrika gevonden, ongeveer 621 gram wegende diamant heeft Rolls-Royce naar eigen zeggen geïnspireerd om haar SUV, naar verwachting eveneens een gigantische klomp perfectie, tot in het kleinste detail fijn te slijpen.

In aanloop naar de vooralnog onbekende introductiedatum (Genève, iemand?) laat Rolls-Royce weten de auto geprepareerd te hebben voor ieder terrein. De Cullinan is in drie jaar tijd getest in de vrieskou van de poolcirkel, de zinderende hitte van de Afrikaanse woestijnen en de torenhoge bergen die we vinden in Noord-Amerika.

De Cullinan, die gebaseerd is op een aluminium spaceframe, draagt dan ook het (ietwat overmoedige?) motto: “Effortless, Everywhere.“