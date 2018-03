Asfalt! Er komt een nieuwe lap A16

Hear hear!

In het eeuwige gevecht tegen de files kunnen automobilisten die dagelijks bij het Terbregseplein een gat in de lucht springen. Rijkswaterstaat heeft vandaag bekendgemaakt dat de A16 verder zal worden uitgebreid. Het nieuwe stuk snelweg komt tussen de A16 bij Rotterdam en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het knooppunt Terbregseplein is al jaren een doorn in het oog van veel automobilisten. Nieuw asfalt moet de doorstroming verbeteren op de A13, A16 en A20.

Helaas is de klus morgen niet geklaard. Rijkswaterstaat heeft vandaag pas groen licht gegeven voor de plannen. Het project gaat gebukt onder de naam ‘De Groene Boog’. Besix, Dura Vermeer, Van Oord PPP, John Laing Investments Limited, RebelValley en TBI PPP zijn gezamenlijk verantwoordelijk door de bouw, het ontwerp en de financiering van het project.

De gezamenlijke bedrijven nemen tevens het onderhoud voor de komende 20 jaar voor hun rekening. Begin 2019 gaan de werkzaamheden beginnen en in 2024 moet de boel klaar zijn. We maken daar nu alvast 2026 van, want je weet hoe het gaat met dit soort dingen.

Fotocredit: Audi A7 via @hhitalia op Autojunk