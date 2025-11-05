Uniek: Renault gaat eigen collectie auto’s verkopen

Renault gaat zijn eigen erfgoed deels van de hand doen! Waarom?

En nee, dat is niet omdat ze geld nodig hebben, maar omdat ze naar eigen zeggen ruimte willen maken voor een nieuwe merktentoonstelling in Flins-sur-Seine, net buiten Parijs.

Daar opent in 2027 een permanent centrum waar 125 jaar Renault-geschiedenis wordt samengebracht. Om dat mogelijk te maken moeten er eerst auto’s de deur uit. Het merk organiseert samen met veilinghuis Artcurial Motorcars een bijzondere verkoop van honderd auto’s uit de eigen collectie.

Het komt niet vaak voor dat een merk uit eigen stal modellen verkoopt, dus dit is een unieke kans voor Renault-liefhebbers om echt iets bijzonders in handen te krijgen.

100 jaar geschiedenis onder de hamer

De veiling, die plaatsvindt op 7 december 2025 in Flins-sur-Seine, omvat een kleine honderd historische Renaults. Stuk voor stuk auto’s met een verhaal. Denk aan alles van een Type D uit 1901 (die nog rijdt!) tot pure racelegendes uit de turbo-F1-jaren van de jaren tachtig.

Van elk model behoudt Renault minstens één exemplaar, maar de ‘dubbele’ stuks mogen nu een nieuw thuis vinden. Dus zeker niet alle heritage gaat zomaar de deur uit. Meer dan 90% van de kavels wordt zonder minimumprijs aangeboden. Met andere woorden: wie geluk heeft, scoort straks een stukje Renault-historie voor een verrassend bedrag.

De selectie vormt een reis door meer dan een eeuw innovatie. De veiling start letterlijk bij de oorsprong met vroege creaties van Louis Renault, en loopt via talloze hoogtepunten door naar de moderne tijd.

Liefhebbers van de autosport komen ook aan hun trekken. Zo komen er ongeveer twintig authentieke F1-auto’s onder de hamer, waaronder de RE40, winnaar van de GP van België op Spa. Ook de Maxi Turbo 5 en de Renault 5 GT Turbo Bandama brengen herinneringen terug aan de gloriedagen van het rallyrijden, compleet met nog wat rood stof uit Ivoorkust op de carrosserie.

Daar blijft het niet bij. De Alpine A442, hét symbool van Renaults Le Mans-avonturen in de jaren zeventig, in chassis 0-uitvoering maakt ook onderdeel uit van de show. Was dat het dan? Nee, er komen tevens concept cars en schaalmodellen te koop die ooit op internationale autosalons hebben gestaan. Kortom, een zeer diverse collectie.

Meer dan alleen auto’s

Naast de auto’s worden er ook zo’n honderd auto gerelateerde objecten aangeboden: van windtunnelmodellen en coureursoveralls tot originele klokken en zelfs motorblokken. Een Renault Elf V6 Turbo EF15-motor bijvoorbeeld, dezelfde die Ayrton Senna in 1986 gebruikte tijdens de GP van Detroit.

Dus, Renault-liefhebbers. Dit is een uitgelezen kans om iets bijzonders in handen te krijgen!