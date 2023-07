De Renault Scenic E-Tech is in aantocht

De Renault Scénic is dood, lange leve de Renault Scenic E-Tech!

De MPV is morsdood, maar toch komt er nog een nieuwe Renault Scénic. Je raadt het al: dat wordt niet langer een MPV, maar een cross-over. Renault had deze weg overigens al ingezet met de vorige Scénic, want dat was al een cross-over tussen een MPV en een eh… cross-over.

We wisten al hoe de nieuwe Scenic er ongeveer uit gaat zien, dankzij de Scenic Vision. Renault laat nu echter de productieversie zien, al is die nog gehuld in camouflage. De auto gaat voluit Renault Scenic (zónder streepje) E-Tech electric (zónder hoofdletter) heten.

Ondanks de camouflage is het duidelijk dat de Scenic heel dicht bij de concept car blijft. Dat is goed nieuws, want de concept car zag er best gelikt uit voor een cross-over. De productieversie krijgt ook de extravagante velgen, al vallen die in het zwart niet zo op.

Volgens Renault hebben ze de Scenic met deze auto “radicaal op nieuw uitgevonden”. Ook noemen ze de auto baanbrekender dan ooit. Volgens ons is het idee een elektrische cross-over helemaal niet zo baanbrekend, maar we laten ons graag verrassen.

De Fransen noemen nog geen details, maar ze verklappen wel wanneer de auto onthuld gaat worden. Dat zal 4 september zijn, op de IAA. Let op: die wordt tegenwoordig in München gehouden, dus voer niet Frankurt op de navigatie in.