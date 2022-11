Opvolger Grand Scénic komt er dan tóch!￼

De opvolger van de Grand Scénic komt al heel snel, goed nieuws voor grote gezinnen.

Toevallig waren we vorige week aan het praten over een Fiat Multipla. Deze auto kwam uit in de tijd dat Midi-MPV’s ontdekt werden. Toegegeven, deze rijdende zetpillen waren zelden leuk om te rijden (op de Multipla na) en zagen er niet fraai uit. Maar, man wat waren ze handig! Ondanks vele Renault Scénic-concurrenten was de Opel Zafira die het recept perfectioneerde: zeven zitplaatsen in een compacte C-segment auto. De wereld ging uit zijn dak en alle Opel-dealers in de biblebelt deden goede zaken.

Grand Scénic opvolger komt eraan!

Alle andere merken namen het idee snel over. Sterker nog, Volkswagen staakte de ontwikkeling van hun vijfzits midi-MPV om een paar jaar later met de Touran op de proppen te komen. Uiteraard pareerde Renault met de Grand Scénic, die vanaf de tweede generatie leverbaar was.

Daarna kwamen er nog twee generaties van de Grand Scénic, maar die wordt sinds kort niet meer geleverd. Tegenwoordig wil men geen MPV, maar een crossover. Daarmee laat je niet alleen zien dat je jezelf uitstekend voort kan planten, maar ook dat je een avontuurlijk leven leidt. Renault heeft met de nieuwe Austral een opvolger voor de Kadjar in de aanbieding. Die auto biedt plaats aan vijf personen. Goed nieuws voor mensen die voorbehoedsmiddelen maar niets vinden, want de Renault Austral komt er ook als zevenzitter!

Langere versie van de Austral

Dat meldt het Britse Autocar. De auto staat gepland voor marktintroductie in 2023. Het zal geen wezenlijk andere auto worden, maar gewoon een Austral die iets langer is. De naam van de auto zal heel verrassend Renault Grand Austral worden. Dezelfde tactiek als Volkswagen toepast met de Tiguan en de Tiguan Allspace. Er komen diverse aandrijflijnen: een 1.3 viercilinder met 12v (140 pk), 1.3 viercilinder met 48v ondersteuning (160 pk) of een 1.2 driecilinder met 160 of 200 pk.

De Renault Austral, die zal concurreren met auto’s als de Peugeot 5008, Skoda Kodiaq en Seat Tarraco (plus de Mercedes-Benz GLB als geld niet uitmaakt). De komst van Grand Austral verwachten we begin volgend jaar, in 2023. Of de auto naar Nederland komt, is niet 100% zeker, alhoewel wij natuurlijk voldoende vruchtbare huishoudens hebben die een zevenzitter vereisen.

