Refurbished Toyota GT86 is goedkope opknapservice

Met telefoons, laptops en tablets zien we het al langer: refurbished producten. Tegenwoordig vervangen we als consument producten omdat we iets nieuwers willen hebben, niet zozeer omdat we het nodig hebben. Daar spelen de fabrikanten heel erg slim op in, door gestaag verbeteringen door te voeren aan hun producten zodat je alsnog wil upgraden. Apple kan makkelijk iPhones maken met USB-C stekkers, maar wacht daar zolang mogelijk mee, zodat dat een reden is om over te stappen.

Autofabrikanten doen het natuurlijk ook. In veel gevallen kun je prima in een auto van 10-15 jaar rijden zonder dat je ergens tekort komt op het gebied van veiligheid, comfort, prestaties of verbruik. Zeker als je een prouct hebt van het merk Toyota weet je dat je er heel erg lang mee kan doen.

Nu appalleren veel Toyota’s aan verstandige mensen, maar de inmiddels 11 jaar oude GT86 is een auto die de liefhebber aanspreekt. Dat zijn jij en ik!

Refurbished Toyota GT86

Speciaal voor de GT86 lanceert Toyota zijn ‘Refresh Service’. Dat is een methode om je auto weer in fabrieksstaat te krijgen. Het gaat in dit geval specifiek om exemplaren van 2012 tot 2016, dus de eerste serie van voor de facelift. Daarvoor zijn er maar liefst 5 programma’s in het leven geroepen.

Het begint bij een kleine mechanische schoonmaak. Niet van de buitenkant, maar van het mechaniek. De motor wordt gereinigd en er zijn nieuwe onderdelen voor de ontsteking. Alles wordt gecheckt of het naar behoren werkt. Dat kost je omgerekend 785 euro, maar volgens Toyota voel je het meteen aan de gaspedaalrespons die dan is zoals deze hoort te zijn.

De volgende stap is het vervangen van veel rubbers. Dat kost je 645 euro, maar dan worden de rubbers bij de motor, transmissie, differentieel en uitlaat vervangen. Dat lijkt veel geld voor relatief simpele onderdelen, maar vergeet niet dat het allemaal ook gemonteerd moet worden.

We gaan verder met rubber! Want voor 792 euro vervangt Toyota alle rubbers in de ophanging voor je. Dan stuurt ‘ie ook weer als nieuw. Nou, eigenlijk moet je meteen voor 765 euro de nieuwe dempers bestellen voor het echte nieuwe auto gevoel. Sowieso, nieuwe dempers voor je auto is eigenlijk nooit een slecht idee. Daar knapt ‘ie zo veel van op.

Nu alleen nog in Japan

Tenslotte is er voor 814 euro een remmenservice. Daarbij krijg je nieuwe remklauwen-, schijven én blokken. Op deze wijze remt je GT86 weer zoals de folder het beloofd had.

Op dit moment kun je alleen in Japan gebruik maken van deze service. Hopelijk komt het ook naar Nederland. Nu kun je het zien als onderhoud (en dat is het eigenlijk ook), maar dit soort projecten bieden wel een paar voordelen.

De Toyota GT86 is namelijk een auto die erg populair in de tuningscene. Als jij een niet originele auto koopt, kun je ‘m dus bij Toyota op deze onderdelen weer origineel krijgen. Niet elke aanpassing hoeft een upgrade te zijn, natuurlijk.

Daarbij gaat de GT86 een klassieker worden uiteindelijk. Voor de waarde ervan is een originele auto van groot belang. Dus het is ook een goede investering.

