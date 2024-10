De Renault Twizy met Lambo-deuren is terug, soort van

Na een concept heeft Mobilize Duo nu de productieversie voorgesteld.

De autoshow van Parijs begint aankomende maandag. Tal van automerken hebben er primeurs staan, maar er zijn ook allerlei andere vormen van mobiliteit te zien. Mobilize, een merk dat binnen de Renault Groep valt, staat er met de productieversie van de Duo.

Mobilize Duo

De Mobilize Duo werd een paar jaar geleden al voorgesteld. Nu is het eindelijk tijd voor het productiemodel, want de ‘auto’ is klaar om de markt op te gaan. Eigenlijk is het een gemoderniseerde Renault Twizy. Je mag het vast niet zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo.

Zet deze naast een Twizy en het is duidelijk te zien waar de inspiratie vandaan komt. Echter nu voorzien van alle moderne gemakken en veiliger in gebruik. de Mobilize Duo beschikt over een airbag, airco en een USB-C ingang voor je smartphone. Het kleine voertuig gaat concurreren met onder meer de Citroën Ami en de Opel Rocks-e.

2,43 meter lang is de Mobilize Duo. Het karretje is 1,3 meter breed en er kunnen twee mensen aan boord. De draaicirkel is slechts 6,8 meter. Wat het natuurlijk een wendbaar ding maakt voor in de stad.

Omdat Mobilize onderdeel is van de Renault Groep mag het merk gebruikmaken van het magazijn van het Franse concern. Zo is de 48v motor bijvoorbeeld afkomstig van een Renault Austral. De 10,3 kWh accu aan boord moet goed zijn voor een range van 160 kilometer op basis van de WMTC, wat staat voor World Motorcycle Test Cycle.

In een tijdsbestek van zo’n 3 uur en 50 minuten is de batterij van 20 tot 80 procent te laden. Er is zelfs een DC-aansluiting, al kun je met een piek van 3 kW niet echt spreken van snelladen. De batterij is dan in 3 uur en 25 minuten te laden. Een klein verschil.

Het merk lanceert de Duo op de Franse markt voor een prijs van 9.900 euro exclusief belastingen. Naast Mobilize staat de Renault Groep met de merken Renault, Dacia, Alpine en Renault PRO+ in Parijs.