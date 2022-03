De slechtst klinkende Ford Mustang is terug

Het was een tijdje stil, maar de 1967 Ford Mustang van Charge Automotive moet er nu echt klaar voor zijn.

In 2019 presenteerde Charge Automotive het idee om de 1967 Ford Mustang Fastback terug te brengen, maar dan als elektrische auto. Er werd een concept gepresenteerd en bekendgemaakt dat ze er 499 van gingen maken. De afgelopen jaren bleef het akelig stil rondom dit project. Nu is het bedrijf terug en maken ze bekend er echt klaar voor te zijn. De auto in de video en op de foto’s is het uiteindelijke productiemodel.

Charge Automotive Mustang

De elektrische Ford Mustang van Charge Automotive heeft het iconische uiterlijk van de klassieker uit de jaren zestig, echter geheel gemoderniseerd in een elektrische verpakking. Twee elektromotoren (eentje op de vooras, eentje op de achteras) en een 64 kWh groot accupakket zorgen voor een elektrisch rijbereik van 322 kilometer. Deze setup is goed voor 544 pk en een maximum koppel van 1.500 Nm. Daarmee sprint de musclecar zonder V8 (is het dan nog wel een musclecar?) in 3,9 seconden naar de 100. Opladen kan met een maximum van 50 kW bij een DC snellader. Dat is anno 2022 niet meer zo indrukwekkend.

Het uiterlijk is zoveel mogelijk trouw gebleven aan het origineel. Moderne toevoegingen zijn LED koplampen en een fraai afgewerkt interieur met twee grote displays. Het is nog steeds de bedoeling dat Charge Automotive 499 exemplaren gaat maken van de Ford Mustang. Vaak ga je de auto niet tegenkomen, want het prijskaartje is met 420.744 euro niet mals. Kortom, voor de happy few dus zoals wel vaker met dit soort prestigeprojecten.