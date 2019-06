Deze zwarte ‘Eleanor’ klinkt voor geen meter

Nee. Gewoon nee. Deze is gewoon af.

Het is bekend dat de elektrische auto meer en meer ‘een dingetje’ gaat worden. Links en rechts duiken er steeds meer modellen op en de voorspelling is dat die zich gewoon door gaat zetten. Nu wordt vaak aangenomen dat we dat heel erg jammer vinden.

Dat is slechts gedeeltelijk waar. Elektrisch rijden heeft een groot aantal voordelen, ook voor de liefhebber van autorijden. De directe koppelafgifte is bijvoorbeeld hilarisch. In een Hyundai Kona EV kun je er al om gniffelen, maar in een Tesla P100D met Ludicrous Mode is de acceleratie bijzonder indrukwekkend. Tuurlijk, boven de 100-120 neemt de acceleratie af en komen de V8 biturbomonsters weer voorbij zetten, maar je bent ze altijd te snel af. Dus elektrisch rijden gaat ook veel goeds brengen. En laten we eerlijk zijn, een 1.0 TSI, 1.6 EcoBoost, 1.4 EcoTec of al die EcoPureGreenDuraMotion motoren klinken ook voor geen meter. Dan is een beetje rust wel lekker in je hatchback of crossover.

Met een Shelby GT500 ligt dat even anders. De 7.0 liter V8 in de motor is een integraal onderdeel van de auto. Het máákt de auto tot wat het is. Enorme reserves aan vermogen, koppel, toeren die via de achterwielen (zonder hulpmiddelen) op de weg gebracht dienen te worden. Luisterend naar de V8, de vibraties voelend dirigeer je het Amerikaanse icoon over de wegen. Die V8 is niet weg te denken bij de auto. maar daar denken sommigen anderen over. In The Fast & The Furious: Tokyo Drift lepelden ze een Nissan RB26DETT in het vooronder van een Mustang. Het Britse Charge Automotive gaat een stap verder en lepelt er een elektrische motor in.

De Mustang Mk1 is voorzien van een accupakket van 64 kWh. De elektromotoren leveren gezamenlijk 480 pk. Volgens Charge Automotive is de elektrische Mustang veel sneller dan het origineel uit 1967. Goh. De 0-100 km/u sprint is 4 seconden achter de rug, wat eigenlijk een beetje teleurstellend is voor een auto met 1.200 Nm (!) mét vierwielaandrijving (dat heilige huisje hebben ze ook omgestoten). De nieuwe Shelby GT500 is aanzienlijk sneller. Op een volle accu kun je zo’n 320 km ver komen.

Maar Charge Automotive gaat verder met het niet begrijpen van klassieke Muscle Cars. Zo beloven de Britten een ‘high end’ interieur met fantastische afwerking en fraaie materialen. Dat hoort niet. In een Shelby el je skai, plastic, chroom en nephout. Nu woren wij u denken: is Charge Automotive overmatig ambitieus? Maar natuurlijk. Men wil graag 300.000 Britse ponden per verkochte elektrische Mustang zien. Er worden ‘slechts’ 499 exemplaren van gebouwd.