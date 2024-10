De Tayron is hier: Volkswagen’s nieuwe ruimtewonder

Dit is de nieuwe zevenzitter van Volkswagen.

Het is vandaag een heugelijke dag voor de liefhebbers van SUV’s. Na de Dacia Bigster eerder vandaag is er nu ook een gloednieuwe SUV van Volkswagen, genaamd de Tayron. We hadden ze pas al een keertje geteld: dit is alweer de achtste (!) cross-over c.q. SUV van Volkswagen.

Waar moeten we de nieuwe Tayron dan plaatsen in de line-up? Je kunt op de foto’s al zien dat de Tayron geen kleine jongen is. Dit model komt dus tussen de Tiguan en de Touareg. Met een lengte van 4,77 meter is ‘ie 22 centimeter langer dan de Tiguan.

Het USP van de Tayron is het feit dat deze auto zeven zitplaatsen heeft. Daarvoor moest je voorheen bij de Tiguan Allspace zijn, maar die wordt nu dus opgevolgd door een apart model. De derde zitrij is overigens wel optioneel. Je kunt ook kiezen voor de optimale bagageruimte van maar liefst 885 liter (meer dan de Touareg en de Passat Variant).

In China is er al jaren een Tayron, maar Volkswagen hamert erop dat deze nieuwe Tayron echt Europees is. De auto is ontwikkeld in Wolfsbrug, wordt geproduceerd in Wolfsburg en wordt alléén in Europa verkocht. Dat dat even duidelijk is.

Qua motoren heb je drie opties. De instapper is een mild hybrid met 150 pk. Verder zijn er nog twee plug-in hybrides, eentje met 204 pk en eentje met 272 pk. Allemaal aandrijflijnen die we ook al kennen uit (onder andere) de Tiguan.

De prijzen van de Volkswagen Tayron hebben we nog niet, maar de auto is vanaf volgende maand te configureren. Dan weten we dus wat ‘ie moet kosten.