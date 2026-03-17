De Tesla Roadster komt in april, maar nu echt

Juhuuffff! Elon zit weer eens te liegen!

Een nieuwe dag, een nieuwe belofte van ene meneer Musk. Normaliter zouden we je er niet eens meer mee lastigvallen, ware het niet dat deze toch iets geloofwaardiger lijkt dan veel anderen. Elon vond het vandaag nodig om op Twitter, sorry, X, aan te kondigen dat de Tesla Roadster er nu toch echt komt. Hopelijk in voor eind april nog.

1 april was toch niet zo handig

En dat laatste trekt de aandacht, want eind vorig jaar gaf Musk aan dat er meer nieuws over de auto op 1 april zou verschijnen. Dat is natuurlijk enorm lastig om geloofwaardig te maken. Maar als je de ‘humor’ van de rijke man een beetje volgt, dan snap je dat er een kern van waarheid in deze ‘grap’ zat.

Daarnaast heeft oplettende lezer ook door dat we hier wederom met een uitstellend bericht te maken hebben. 1 april is eind april geworden. Maar dat neemt niet weg dat we het nu over een wel erg klein gat in tijd hebben. Met andere woorden: het lijkt er nu meer dan ooit op dat de CEO van Tesla iets uit de mouw gaat schudden ergens volgende maand.

Jammer is wel dat Musk nu een beetje bewust te zijn van zijn optimistische beloftes. In de tweet staat namelijk het woordje ‘hopefully’. Hij houdt dus duidelijk een slag om de arm.

New Roadster unveil hopefully next month.



It will be a banger next-level. https://t.co/sO0iB63l07 — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2026

Is nog wel een Roadster of wordt het een Cyberoadster?

Dan is het nog de vraag wat er over is van de Roadster zoals we hem jaren geleden hebben gezien. In de tussentijd zou de goed uitziende sportwagen namelijk ook al een soort luchtraketaandrijving krijgen met uitklapbare en draaibare turbines. Daarnaast heeft Musk het over een ‘next-level banger’ waarvan we echt niet weten wat hij ermee bedoelt.

Je weet het nooit met Musk. Hij heeft immers ook de kindertekening van de Cybertruck waarheid gemaakt. En de Cybercab en Model Y hebben steeds meer invloeden van deze tekentaal. Dus hebben we absoluut geen idee meer wat hij met de nieuwe Roadster gedaan heeft.

Wat we wel weten is dat het lange wachten genoeg mensen ietwat pissig heeft gemaakt. Bekende mensen zoals youtuber Marcus Brownlee en CEO Sam Altman van OpenAI hebben na vele pogingen het voor elkaar gekregen om hun reserveringen voor de Roadster op te zeggen en hun geld terug te krijgen. Zij zullen ongetwijfeld niet de enigen zijn geweest. Het vertrouwen dat de auto ooit nog komt is tot een absoluut dieptepunt gedaald.

Op dit moment zouden we er niet eens meer raar van staan te kijken als Musk een nieuwe Roadster aan een RocketShip plakt en de ruimte in schiet om het hele project met een publiciteitsstunt de wereld uit te helpen.