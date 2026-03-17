Het probleem van de BMW i4 is de Tesla Model 3 #test

De BMW i4 bestaat al een paar jaar, maar heeft nu een facelift gekregen.
Geen compleet nieuwe auto, wel een aantal slimme updates. Denk aan een iets efficiëntere aandrijflijn en kleine designwijzigingen.
Het accupakket zelf is niet veranderd, maar dankzij nieuwe elektronica is de auto net wat zuiniger geworden. Dat betekent ook iets meer actieradius. De i4 eDrive40 gaat nu officieel tot 613 km WLTP ver. In de praktijk kun je volgens de boordcomputer zo’n 450 tot 500 kilometer halen als je een beetje normaal rijdt.
Qua motorisering zit deze versie met 340 pk en 430 Nm precies in het midden van het gamma. Daarmee sprint hij in ongeveer 5,6 seconden naar 100 km/u. Niet absurd snel, maar meer dan genoeg voor dagelijks gebruik. Bovendien blijft het een achterwielaangedreven BMW, wat hem net wat leuker maakt om te rijden dan veel andere EV’s.
Is ‘ie als totaalpakket zijn geld waard? Check de rijtest video van de BMW i4 LCI om Wouters oordeel te zien.
Reacties
camber24 zegt
Ik heb nu zo’n ding, al voor ongeveer 3,5 jaar. Kan geheel niet volgen waarom het probleem van de i4 de model 3 zou zijn. In de leaseprijs verschillen die dingen niet veel van prijs. Model 3 ietsje duurder, destijds. Prestaties, kofferruimte; bij de tesla allemaal volgens Amerikaanse meetmethodiek. Toch wat steggelen, maar goed. Hier in BE zie je veel meer i4’s rijden dan Model 3’s.
Ik moet mijn i4 over een half jaartje inleveren, maar vind het echt een top auto in zowat elk opzicht.
DeWitteCondor zegt
Ik vind persoonlijk de Model 3 een fraaier model dan de i4. De i4 heeft van die lachwekkende kabouter achterportieren. Als je dat eenmaal hebt gezien is de hele auto proportioneel verpest, althans bij mij werkt dat zo. Qua interieur zou ik wel voor de BMW gaan.
Bobbie zegt
Die camera bril is voor de kijker niet echt plezant op zijn Belgisch gezegd. Iets minder met het hoofd schudden kan natuurlijk ook helpen.