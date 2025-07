Elon Musk kondigt de meest epische demo ooit aller tijden aan

Maak je borst maar nat.

Elon Musk heeft inmiddels weer wat tijd voor Tesla, voor zolang het duurt. Zondag ging hij in ieder geval gezellig langs bij de Tesla Design Studio in Hawthorne. Naar aanleiding van dit bezoek kondigde hij op X de “meest epische demo ooit” aan voor later dit jaar.

Nou, dat klinkt spannend. Wat zou hij bedoelen? De Tweet geeft verder geen context, dus we weten alleen dat het om een demonstratie gaat. Dat zou iets met autonoom rijden te maken kunnen hebben, maar dat is direct niet de meest epische demo aller tijden.

Veel mensen denken daarom dat het over de Tesla Roadster gaat. Deze auto zou namelijk moeten zweven, dankzij SpaceX-stuwraketten. Dat zou wél voldoen aan de kwalificatie epische demo. Al kunnen we ons heel lastig voorstellen hoe dit ooit het productiestadium gaat halen.

Rondom de Roadster is het alweer geruime tijd stil. De concept car heeft inmiddels al bijna de youngtimerstatus bereikt. Deze kregen we in 2017 voor het eerst te zien. Je zou zeggen: dan kan er inmiddels wel een productieversie zijn. Een elektrische auto ontwikkelen is ten slotte geen rocket scie… Oké, laat maar.

We houden nog een slagje om de arm, maar vorig jaar sprak Elon Musk ook al in dergelijke bewoordingen over een demo van de Tesla Roadster. Dus het is aannemelijk dat hij daarop doelt. De vraag is vooral: gaat de demo ook echt door? Musk belooft namelijk al jarenlang dat de Roadster er aan zit te komen. Maar deze auto lijkt toch lastig van de grond te komen.