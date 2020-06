Infinitas Hurricane 2 wordt 400 km/u* snelle BMW M5 Touring

Althans, dat is de bedoeling met de Infinitas Hurricane 2.

Het is een lekker weekje voor extreem dikke sportsedans. Vandaag werd het doek getrokken van de gefacelifte Mercedes-AMG E63 (en E63S). Gisteren mochten we de eveneens strakgetrokken BMW M5 verwelkomen. Voor vandaag richten wij ons even op de BMW M5, want daar heeft Infinitas grote plannen mee, onder de naam Infinitas Hurricane 2.

Infinitas?

Mocht de naam Infinitas je niet veel zeggen, dan is dat begrijpelijk. Dankzij een wat onhandig gesteggel met rechten kon men die naam in onder andere het Verenigd Koninkrijk niet gebruiken. Daarom heet het daar Infinitas. Het bedrijf heet overigens G-Power Infinitas GmbH. Kortom, het gaat waarschijnlijk om de nieuwe G-Power Hurricane 2 of Infinitas Hurricane 2.

Hurricane

De vorige Hurricanes kennen we natuurlijk allemaal. De diverse G-Powers Hurricane RR- en RS-variaties hebben de gemoederen flink bezig gehouden. De V10-motoren waren voorzien van dubbele ASA-superchargers, waardoor het vermogen steeg naar meer dan 800 pk. Het resultaat: auto’s die 370 tot 380 km/u liepen.

Stapje verder

Het is nu tijd om een stapje verder te gaan, aldus Infinitas. Het persbericht dat ze de wereld hebben ingestuurd laat zich het beste omschrijven als ‘2002 CU 2 pagina’, maar hey, het gaat om de specificaties die vermeld werden voor de Infinitas Hurricane 2.

Aanpassingen

De lijst met aanpassingen van Infinitas is niet mals: andere software, upgrade voor de turbo’s, andere aandrijfassen, betere koeling, lichtere gesmede velgen, open uitlaat, koolstofvezel aerodynamische hulpmiddelen (spoilers), koolstofvezel motorkap, compleet nieuwe remmenset, compleet herzien onderstel, wat uiterlijke ‘verfraaiingen’ en natuurlijk de verplichte wrap. Let op: de foto’s van het oranje exemplaar zijn van een Hurricane RS, de officiële onthulling van de auto volgt later.

1.000 pk

De motor moet na de Infinitas-behandeling goed zijn voor een maximum vermogen van 1.000 pk en maximaal draaimoment van 1.200 Nm. Slik! De auto zal van nul naar 100 km/u sprinten in 2,5 seconden. De topsnelheid zal boven de 372,1 km/u moeten liggen, want dat is hun oude record voor de snelste sedan ter wereld. Maar ze zeggen dat 400 km/u het doel is.

M5 Touring!

Maar het wordt zoveel beter met de Infinitas Hurricane 2 want omdat de verbouwing dermate ingrijpend is, pakken ze gewoon een Touring en bouwen ze die om naar Hurricane specificatie. Het resultaat? Wederom 1.000 pk en 1.200 Nm. Ook bij deze willen ze zo hard mogelijk gaan, het record staat op naam van hunzelf: 362 km/u. Infinitas zal alle hardware van de Hurricane en M5 gebruiken in een G31-carrosserie.

Autoblog Garage

Wanneer Infinitas de Hurricane 2 op de markt brengt is nog niet duidelijk. Wel dat er recordpogingen ondernomen gaan worden en dat we graag een Infinitas Hurricane 2 Touring als duurtester in willen zetten voor de Autoblog Garage.