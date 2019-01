De Toyota Supra is officieel onbetaalbaar

De mensheid is zijn verstand verloren.

Ik denk dat we vanaf deze week wel kunnen stellen dat er geen beter investeringsobject bestaat dan De Auto. We zijn allemaal op de hoogte van de klassiekerbubbel en het feit dat geen hond meer een normale prijs kan betalen voor een simpele, klassieke Porsche 911, maar inmiddels is echt alle redelijkheid met de noorderzon vertrokken. Deze week heeft iemand namelijk 121.000 dollar afgerekend voor een Toyota Supra.

Kijk, dat het de perfecte Supra is, dat kunnen we niet ontkennen. Hij is van de juiste generatie (A80, de laatste), onbeschadigd, onaangepast, hij heeft de juiste velgen, een handgeschakelde zesbak, een overzichtelijke onderhoudshistorie, een bruin leren interieur en is als klap op de vuurpijl gehuld in de enige kleur waarin de Supra gezien hoort te worden: Renaissance Red. Daarbij heeft hij slechts 7.111 mijl op de teller staan. Dit laat zich vertalen in grofweg 11.500 kilometer.

Heel opmerkelijk dat de Supra in kwestie de afgelopen weken belaagd werd door een gigantische horde geïnteresseerden was het dus allesbehalve. Dat gezegd hebbende had niemand verwacht hoeveel geld er uiteindelijk voor de auto betaald zou worden. Gisteren werd de Supra op Bring A Trailer, die veelal pareltjes hebben staan, afgehamerd voor het torenhoge bedrag van 121.000 dollar.

Voor wie grof geld wil verdienen zit dus er niets anders op dan voortaan maar gewoon de gok te wagen en de portemonnee te trekken voor een relatief gewilde sportauto, hem één keer uit te laten op een fantastische reis en hem vervolgens 25 jaar lang in een verwarmde garage te laten staan. Wanneer hij een veelvoud waard is van de aanschafprijs, dan mag hij pas weer het daglicht zien. Voor even.

