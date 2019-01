De Red Bull Ring kan dit jaar meer Verstappen-fans opvangen

Zodat Max voor meer publiek in 2019 eenzelfde resultaat als vorig jaar kan boeken in Oostenrijk.

Het F1-seizoen van 2018 was voor Max Verstappen niet eens rampzalig. Er waren wat gebruikelijke kinderziektes en ongelukjes, maar ook overwinningen die er tegenover stonden. Eén daarvan was een extra mooie, namelijk de overwinning in Oostenrijk. Het is niet precies de thuisbasis van Max, de GP van België krijgt veelal die eer (omdat dat het dichtst bij is voor het gros van zijn Nederlandse fans). Maar voor Red Bull is het een mooie overwinning, vanwege de niet geheel toevallig gedoopte Red Bull Ring.

Vanwege het grote aantal Max-fans dat naar Oostenrijk afreist om de Red Bull-ster te zien shinen op de thuisbasis van zijn team, heeft de Oostenrijkse Ring speciale Max-vakken. Daar waar iedereen zijn oranje kledij aan doet en mooie Nederlandse supporter-taferelen te zien zijn. Het zijn er momenteel twee, maar er komt dit jaar een derde bij. In het thema ‘des te meer zielen, des te meer vreugd’.

Omdat de supporters veel betekenen voor Max, zoals hij zegt op Verstappen.nl, komen er ook op de Hungaroring in Hongarije en op het circuit van Spa in België speciale Max-vakken. Zo kunnen de fans van de Nederlander op steeds meer plekken op de speciale oranje tribunes plaatsnemen en de maximale support tonen. Some say dat er een correlatie is tussen het succes van Max en het aantal in oranje geklede fans.

