Olie verversen bij deze auto is extreem omslachtig

Dit is gewoon waardeloos.

Het overgrote deel van de auto-eigenaren zal zelf hun auto niet repareren en onderhouden. Toch zijn er bepaalde kleine handelingen die iedereen moet kunnen om zijn auto netjes op de been te houden, zoals het bijvullen van de koelvloeistof, de lucht in de banden op het juiste niveau houden en bijvoorbeeld olie peilen of zelfs verversen. Bij de meeste auto’s is laatstgenoemde actie niet per se bijster gecompliceerd, maar dit geldt zeker niet voor de nieuwe Ford Ranger. Bij die auto is het werkelijk waar een drama.

Uit een onderhoudsgids die door The Truth About Cars is opgedoken, blijkt dat de nieuwe Ford Ranger absoluut geen simpele ui is om te pellen. Zij die van plan zijn de olie te verversen van deze kleine pick-up, komen voor een machtige taak te staan. Dit heeft grotendeels te maken met de 2,3-liter EcoBoost die we in de auto vinden. Het oliefilter van de krachtbron zit namelijk op een andere plek dan gebruikelijk en in de Ranger zorgt dit ervoor dat hij bijzonder lastig is om bij in de buurt te komen. Het is praktisch onmogelijk om de olie te verversen zonder ruimte te maken. Sterker: het is onmogelijk, tenzij je er eventjes de tijd voor neemt.

Uit het document is gebleken dat men, om de olie te kunnen verversen, allereerst het linker voorwiel moet verwijderen. Daarna kan er een toegangspaneel worden verwijderd, als er negen pinnen uit worden getrokken. Vervolgens kan het filter, dat aan de linkerkant van de viercilinder is geplaatst, er met gereedschap af worden gehaald. Dit is nog niet alles, want voordat het filter daadwerkelijk van de motor kan worden geschroefd, dient men eerst de stuurbekrachtigingsmodule (die daar teveel ruimte inneemt) te ontkoppelen. Deze module zit weer met vier bouten vast. Nadat dit alles is gedaan, kan men eindelijk de olie verversen.

Voor wie denkt dat dit enkel een probleem zal vormen voor roodgenekte hillbilly’s in de Verenigde Staten hebben we slecht nieuws: de auto komt ook in Europa op de markt. De enkeling die van plan was de Ranger aan te schaffen, hebben we bij deze dus extra twijfels bezorgd. Excuses.