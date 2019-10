De TT-RS is nu nog sneller en smakelijker

Met dank aan de paardenfluisteraars uit Allgau.

We zien ze vaker voorbij komen als er een nieuwe Audi op de markt is verschenen. We hebben natuurlijk over de dames en heren van ABT Sportsline uit Allgau. Dit bedrijf houdt zich al jaar en dag bezig met modificaties voor allerlei producten van Volkswagen en vele merken uit de Volkswagen Group.

Hun laatste wapenfeit is de onlangs aangepaste Audi TT-RS. Deze is natuurlijk al wat langer op de markt, maar hebben het even zonder TT-RS moeten doen wegens de WLTP. Het oude model voldeed wél aan de NEDC-eisen, maar niet aan die van de WLTP. Dat is nu rechtgezet. ABT heeft van de gelegenheid gebruik te maken om hun producten te verfijnen.

Nu is een standaard TT-RS geen langzame auto. Een TT-RS Coupé beschikt over 400 pk en 480 Nm, waarmee je van 0-100 km/u kan sprinten in 3,7 seconden. Dat is echt bizar snel voor een auto die nog geen ton kost. Maar het kan dus sneller, volgens ABT. Hoe veel sneller zegt ABT niet, maar het vermogen stijgt aanzienlijk. Het maximum vermogen bedraagt 460 pk, terwijl het koppel naar 530 Nm getild wordt.

Deze stijging komt door enkel en alleen aanpassingen de motorelektronica. Om jouw net iets snellere TT-RS te onderscheiden van minder TT-RS’en kun je kiezen uit een hoop accessoires. Denk aan een sportuitlaatsysteem met vier ronde, zwartgelakte uitlaten. Uiteraard is een setje lichtmetaal ook mogelijk, er is keuze uit twee maten (19″ of 20″) en twee kleuren (grijs of zwart).

Subtieler maar zeker niet verkeerd zijn de carbon onderdelen. De diffuser, splitter en kleine vleugels bij de voorbumper. Op alle onderdelen wordt een garantie gegeven van 4 jaar of 160.000 km. Tevens blijft je fabrieksgarantie nog intact met de ABT onderdelen.