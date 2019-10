Jazeker, ook Suzuki gaat aan de Waku Waku

Dat is alleen maar goed nieuws. Maar ze nemen meer nieuws mee!

De Tokyo Motor Show komt er weer aan. Dat betekent als vanouds dat de Japanse merken uitpakken. Natuurlijk hebben we in Europa veel Japanse auto’s, maar de leukste Japanse auto’s zijn uiteraard de auto’s die specifiek voor de Japanse markt zijn. Of nog beter, de concepts.

Met name de piepkleine Kei-cars zijn altijd erg vermakelijk. Afgelopen week lieten we zien wat Daihatsu allemaal aan nieuws mee ging nemen. Met name de Waku Waku was hilarisch. Voor wie net als ondergetekende niet genoeg van Waku Waku kan krijgen is er goed nieuws, want Suzuki neemt ook Waku Waku gerelateerd nieuws mee. Hier komen ze:

Suzuki Waku Spo Concept

Jazeker, ook Suzuki gaat dus aan de Waku Waku! Ditmaal heet de auto geen Waku Waku, maar Waku Spo. Het is een erg leuk en origineel vormgegeven kleintje. Desalniettemin zegt Suzuki dat deze auto lol en spanning kan bezorgen voor vele generaties. Althans, dat is de letterlijke vertaling. Heerlijk, die Japanners. Je kan hem inzetten als daily driver, maar deze auto biedt ook rijgenot.

Maar het meest briljante: de Waku Sports heeft een Waku Waku knop! Met die knop moet je het front en de vorm van de auto aan kunnen passen. Wat Suzuki daarmee bedoelt is niet duidelijk. Wel zien we dat de lijnvoering van de Waku Spo afkomstig is van de Suzuki Fronte uit de jaren ’60. De spiegels op de zijschermen zijn nu kleine camera’s.

Suzuki Hanare Concept

De Suzuki Hanare is een klein busje. In dit geval een geheel autonome mobiel. Volgens Suzuki is de Hanara wel een auto die men zelf wil kopen, dus geen deelauto. Ook biedt deze auto veel lol en spanning beleving. Op welke manier men dat moet doen, wordt niet vermeld.

Suzuki Hustler Concept

Je gaat het niet geloven, maar ook de Suzuki Hustler moet goed zijn voor een enorme hoop lol en spanning. Elke dag met deze auto moet spannend zijn. Het is een klein, vierkant, guitig en potig crossovertje. Motor en dergelijke zijn niet bekend.

Suzuki Hustler Concept

Jazeker, ze krijgen geen genoeg van de Hustler. Want deze auto heeft exact dezelfde naam! Het is in principe dezelfde stoere stadsauto, maar dan in het oranje, met oranje velgen en een dakrek. Ook staat er heel groot op de zijkant HUSTLER.

Suzuki Every Combi Concept

Deze concept in samenwerking met Combi Corporation ontwikkeld. Deze auto heeft een heel specifiek doel. De auto is namelijk bedoeld om in rampgebieden of grote buiten-evenementen gebruikt te worden om luiers van baby’s te verschonen.