Eigenwijze Japanners houden vast aan de diesel

Geheel tegen de stroming in. Alweer.

Dit jaar was een belangrijk omslagpunt. De diesel neemt dusdanig af in populariteit, dat dit jaar voor het eerst meer elektrische auto’s werden verkocht, dan auto’s met dieselmotor. Nu geloven wij geenzins dat het de diesel-rijders zijn die de overstap gemaakt hebben.

Maar het neemt niet weg dat de populariteit van zelfontbrander tanende is. Tegenwoordig zijn we allemaal zeer duurzaam bezig en daar past een diesel niet bij. Veel merken zeggen de diesel dan ook daadwerkelijk vaarwel, zoals Honda en Toyota. Maar ja, zoals @Wouter zegt:”als je ze nauwelijks verkoopt is het een makkelijke beslissing om ze uit het assortiment te halen.”

Soms zien we een rare tendens. Denk aan de geforceerd overkomende diesel-Renaissance bij Audi, dat meer diesels dan ooit lijkt aan te bieden. Een andere opvallende move komt bij Mazda vandaan. Het merk uit Hiroshima ziet namelijk nog toekomst in de oliestoker. Aan Autocar heeft Mazda’s Europese R&D baas Christian Schultze bevestigd dat Mazda nog even vasthoudt aan de dieselmotor.

Sterker nog, Mazda is druk aan het werk om hun diesels te verbeteren. Volgens Schultze moeten de overheden niet alles inzetten op één alternatief, maar zijn er meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de toepassing. Naar het schijnt maakt de nieuwe generatie dieselmotoren van Mazda gebruik van de SkyActiv-X technologie.

Daarnaast zal Mazda ook nog auto’s aanbieden met een conventionele benzinemotor, naast hybrides, PHEV’s en volledig elektrische auto’s. Het is niet de eerste keer dat Mazda met een onconventionele dieselmotor op de markt komt. In de jaren ’90 had Mazda de 626 2.0 Comprex in de aanbieding, een 2.0 viercilinder diesel met een mechanische (drukgolf) compressor, in plaats van een turbo. Op dit moment levert Mazda een dieselmotor in de 3, 6, CX-3, CX-30 en CX-5.