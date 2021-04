Deze ultieme Porsche-garage staat nu te koop - Autoblog.nl

Helaas is de inhoud niet bij de prijs inbegrepen. Maar het is wel leuk om even binnen te gluren.

Één Porsche voor de deur is al meer dan veel mensen durven dromen. In de VS houden ze ervan om groot te dromen en deze Amerikaan kon zijn droom ook waar maken. Hij liet namelijk een enorme Porsche-garage bouwen en zette deze vol met de automobiele crème de la crème uit Stuttgart.

Nu wil hij er echter vanaf. Dat wil zeggen: van zijn huis inclusief garage, voor zover wij weten niet van de auto’s. De garage is een stuk minder interessant zonder de auto’s, maar dit geeft ons wel een uniek inkijkje in de collectie.

We zien wel eens vaker een of twee leuke auto’s in een garage staan als er een huis te koop staat, maar om met Louis van Gaal te spreken: this is another cook. De eigenaar van deze garage heeft een zeer serieuze Porsche-collectie staan. We zien bijvoorbeeld gewilde auto’s staan als een 996 GT2 en een 911R, maar dat zijn nog niet eens de meest bijzondere auto’s.















Wat al snel de aandacht trekt is het donkerrode gevaarte met een gigantische spoiler. Dit is pas echt iets unieks: een Porsche 935 Straßenversion. Dit is een one-off die door Porsche Exclusive gebouwd is in opdracht van een klant. Het is alleen geen omgebouwde 935 (zoals de naam doet vermoeden), maar een 911 Turbo die een bodykit heeft gekregen. Dit werd geen één-op-één kopie van de raceauto: de Straßenversion heeft bijvoorbeeld een hele andere spoiler. Die er overigens niet kleiner op is geworden.

Een andere unieke auto is de Porsche 930 Turbo RS (de auto met Martini-livery en de verstralers). Deze 911 werd gebouwd in opdracht van de beroemde dirigent Herbert von Karajan. Het is een Carrera RS, maar met het onderstel van een Carrera RSR. De auto heeft ook 360 pk in plaats van de standaard 260 pk van de Carrera RS.

Verder staat er nog ook een 911 SC/RS waar er maar twintig van gemaakt zijn, één van de vier 968 Turbo RS-en, een Indycar-auto en nog veel meer bijzonder spul. Het is wel duidelijk dat dit niet de eerste de beste Porsche-collectie is. Maar uiteindelijk zijn deze foto’s niet gemaakt om de auto’s goed in beeld te brengen, maar is het te doen om het vastgoed.

Om het daar toch nog maar even over te hebben: dit leuke optrekje in de heuvels is te vinden in Fallbrook, wat weer te vinden is in Californië. Het gaat in totaal om een oppervlakte van ruim 44.000 vierkante meter. De garage biedt plaats aan meer dan 40 auto’s. We zijn alvast benieuwd wat de volgende eigenaar daar allemaal weg gaat zetten. De vraagprijs voor dit alles is €2,03 miljoen. Dat valt nog best mee.

Foto’s: Hemmings.com