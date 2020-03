Bijzondere MG XPower SV duikt op waar je hem niet verwacht

Misschien ben je de MG XPower SV alweer vergeten, dan is dit een mooie reminder.

Rover en MG verkeerden in zwaar water net voordat ze failliet gingen. Zoals het echt eigenwijze Britten betaamt weerhield dat ze niet van een paar gave recepten nog even op de markt brengen. Het ultieme bewijsstuk is het feit dat net voor hun ondergang de MG XPower SV nog even op de markt kwam. Deze soort Britse Mustang (hij had immers een zowat exact dezelfde 4.6 liter V8) zag er heftig uit, ondanks zijn Fiat Punto-koplampen. Gaaf en op papier makkelijk in elkaar te schroeven uit Ford-onderdelen, maar niet de redding van MG. Eerder de ondergang, voordat de Chinese versie terugkwam met de MG ZS EV.

De lange versie zal ondergetekende eens voorleggen aan @willeme, tot die tijd is het een leuke bliksemafleider op een onverwachte plek. We komen er niet eentje tegen op Marktplaats, maar op Funda. Er wordt een huis te koop aangeboden waar de MG in te spotten is. Duidelijk een liefhebber.

In de rest van de garage is ook nog een jonge (Maserati?) sportauto onder een doek, een RAM 1500 en een Mercedes E-Klasse Cabriolet te zien. Die garage is zo te zien erg fors, en dat past bij de rest van het huis. Het gaat om een boerderij van 449 m² (38.785 m² land) in Westbroek. Bij de decadente garage past dus eveneens decadent wonen.

Helaas worden de auto’s, en dus de MG, waarschijnlijk niet bij de prijs inbegrepen. Dan nog krijg je best wat voor je geld. Dat geld is overigens 1.195.000 euro. Klinkt dat interessant? Bekijk dan de Funda-advertentie.

Met dank aan Koen voor de tip!