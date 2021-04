Dit zijn zeven verstandige, jonge tweedehands coupé’s - Autoblog.nl

We gaan even kijken naar verstandige, niet al te dure coupé’s met een ‘normale’ motor.

De coupé ligt onder vuur! Als we kijken naar de merken die een dergelijke auto nieuw an bieden, dan zijn dat voornamelijk de Duitse premium merken. Op sommige markten zijn er iets meer te vinden, maar bijna niemand verkoopt ze meer. Dat is waanzinnig jammer, want een coupé is zo gaaf. Natuurlijk, het is niet de meest praktische automobiel, maar ze hebben wat bruikbaarheid opgeofferd voor esthetica en rijeigenschappen.

Een coupé koop je dus voornamelijk met je hart. Omdat zo’n auto erg veel kost en niet iedereen heel veel te besteden heeft, is het aanbod dun. Helaas geldt dat niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook als je een leuke occasion coupé zoekt. Ze zijn uiteraard wel te vinden, maar het aanbod is lang niet meer zo groot als het ooit was.

Daarom gaan we voor vandaag kijken naar zeven interessante coupé occasions. Voordat we belanden in een wereld van Ferrari’s en McLarens, houden we de prijs bescheiden. We beginnen met betaalbaar tot iets minder betaalbaar maar als je heel hard werkt en spaart alsnog een soort van mogelijk. We slaan ook even alle zes-, acht-, tien- en twaalfcilinders over. We kijken naar het aanbod tussen de 15 en 30 mille, die je nog dagelijks kunt rijden zonder dat je er financieel op leeg loopt. Wat zijn dan je opties als je zoekt naar een jonge betaalbare coupé?

Subaru BRZ 2.0 Sport Executive (ZC6)

€ 19.700

2014

55.000 km

Als je het hebt over enigszins betaalbare coupé’s, dan kunnen we de Subaru BRZ niet vergeten. Het probleem is dat men in Nederland de auto niet ‘begrijpt’, niet in de laatste plaats doordat de auto dankzij hoge taksen vrij prijzig was. Men kocht liever een gechipte hot hatch dan een pure achterwiel-aangedreven coupé met atmosferische motor. Ja, 200 pk ergens bovenin is niet bijster veel, maar juist daardoor kun je er wel een beetje mee spelen voordat je je rijbewijs kwijt bent.

Ook heel erg gaaf, met een Ebay-account en deugdelijke internetverbinding is er een enorme community voor deze wagens. In andere landen is het namelijk een populaire auto. Je kan er allerlei soort modificaties voor krijgen. Sterker nog, dat was min of meer het idee van de auto. Het is een basis die je zelf kunt aankleden. Tip: voeg 10 kleine modificaties toe. Als je er een enorme turbo of compressor op gaat schroeven, mis je wederom het hele punt van de auto.

BMW 220i Coupe Sport Line (F22)

€ 17.500

2014

130.000 km

Tsja, jongens. Een leuke achterwiel-aangedreven, jonge en betaalbare coupé is niet zo heel erg moeilijk te vinden. Het nadeel is dat deze vaak wordt overgeslagen. Als we het over de 2 Serie hebben, dan komt de M235 of een van de vele M2’s bovendrijven. Maar ook de gewone 2 Serie is bijzonder leuk. Sla de 218i met driecilinder over, de N20 met 184 pk kan redelijk eenvoudig naar (veel) meer getild worden binnen de marges. Of je koopt een 228i met 245 pk.

Dan heb je een relatief moderne, vlotte, originele en enigszins zuinige auto. Ondanks dat BMW natuurlijk wel premium is, zie je de gewone 2 Series niet bijster veel. Kijk wel uit in de zoektocht, want veel exemplaren hebben vierwielaandrijving en- of een automaat. Hoewel erg goed in hun soort, moet je beide niet willen.

Audi TT Coupe 2.0 TFSI quattro (8S)

€ 23.450

2014

80.000 km

Maar de TT is toch helemaal niet bijzonder? Kolder! De eerste generatie was niet bijzonder inspirerend om te rijden, maar het was een design-statement met zeer fraai interieur én puike prestaties. De tweede generatie had een veel betere wielophanging ws nog sneller. De derde generatie (nu nog te krijgen bij de dealer) is gewoon een zeer geslaagde sportcoupé. Het design is herkenbaar, zij het iets minder uitgesproken. Het interieur is fraai en nog altijd zeer up-to-date.

De rijeigenschappen zijn bovengemiddeld goed, alhoewel de besturing iets communicatiever had gemogen. De zitpositie is dan wel weer puik. Dankzij de grote achterklep is de TT best bruikbaar. De versie met voorwielaandrijving is nog wat lichtvoetiger, maar mocht je de 2.0T iets willen kietelen, is quattro-vierwielaandrijving wel een prettige aanwezigheid. Kortom, een prima jonge betaalbare coupé.

Mercedes-Benz E200 Coupé Prestige Sport (C207)

€ 23.750

2014

65.000 km

Waarom moet een coupé altijd sportief zijn? De relaxte toer-coupé’s zijn toch ook geweldig? Vroeger zag je dit type auto veel meer voorbij komen. Tegenwoordig zijn de meeste coupé’s ‘compromisloos’, ‘dynamisch’ en ‘één met het circuit’. Je kan het ook de andere kant op zoeken. De comfort-kant. Deze Mercedes-Benz E-Klasse is daar een goed voorbeeld van. Er zit ‘slechts’ 184 pk in, maar daarmee kom je prima vooruit.

Het verbruik is keurig, dus weinig vermogen heeft zo zijn voordelen. De naam ‘Prestige’ en ‘Sport’ passen dus totaal niet bij de E200, maar dat maakt niet uit. Je zet ‘m lekker op de cruise control en elke keer als je ‘m parkeert kun je genieten van die bijzondere daklijn. In Nederland zijn ze redelijk goed te vinden, maar een C-Klasse Coupé komen vaker voor, maar hebben iets minder grandeur. Pre-facelift exemplaren zijn nog betaalbaarder.

Peugeot RCZ R

€ 26.950

2015

55.000 km

De leukste jonge betaalbare coupé die niemand kent. De originele Peugeot RCZ is op zich zelf al een briljante auto. Ja, het was duidelijk een Audi TT-concurrent, maar dan nog extravaganter. Alleen al kijken naar en zitten in de RCZ is een beleving op zich. De rijeigenschappen leken een beetje op twee gedachten te hinken. Bijzonder sportief is de RCZ niet, heel erg comfortabel ook niet. Tip: monteer een schroefset en kies de door jouw gewenste eigenschap. Met de RCZ R hoeft dat niet, die is altijd sportief.

De auto is de Peugeot Sport onder handen genomen. De 1.6 is versterkt en verstevigd, waardoor ‘ie niet alleen sterker is dan de andere 1.6 THP-motoren, maar ook betrouwbaarder. Het is dus ook een heel verstandige keuze. Er staan er niet veel van te koop in Nederland, maar de prijzen zijn nu bijzonder interessant als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Het is een van de betere voorwielaandrijvers ooit gebouwd.

Cadillac ATS Coupe 2.0T Premium AWD

€ 26.999

2014

60.000 km

Een Cadillac ATS sedan vind je al bijna niet. De Coupé is al helemaal een witte raaf. De ATS werd destijds behoorlijk goed ontvangen. De BMW 3 Serie (toen net de F30) was een beetje soft geworden De scherp sturende ATS had standaard 280 pk, achterwielaandrijving en een sper. Het enige exemplaar dat wij vonden in heel Nederland heeft vierwielaandrijving, maar dat laten wij de pret niet drukken. De ATS Coupé is een serieus fraaie coupé met een lange, gestrekte daklijn en fraaie proporties.

Het interieur is op zich niet slecht, maar vanuit een Audi A5 is het duidelijk van lagere kwaliteit. Echt storend is het ook weer niet. Het is met name het idee dat je heel erg exclusief bent dat bijdraagt aan de rijvreugde. Zie het een beetje als de Giulia Coupé die Alfa Romeo nooit zal bouwen en je krijgt een goed beeld. Wat wel een nadeel is: zie een ATS Coupé maar eens door te verkopen. Niemand kent de auto, dus niemand zoekt erop. Maar ja, als je een dergelijke auto hebt, wil je ‘m waarschijnlijk ook oprijden.

Ford Mustang Fastback 2.3 Ecoboost

€ 30.999

2016

115.000 km

In een Mustang hoort geen viercilinder! Althans, dat horen wij weleens. Dat is overigens niet correct, want de Mustang is vaker leverbaar geweest met een viercilinder. Zowel de tweede generatie (Lima-motor) als de derde generatie (Pinto-motor) waren verkrijgbaar met viercilinder. De Fox-body was er zelfs met 175 pk turbo, die sneller was dan menig V8! De 2.3 EcoBoost werd gepositioneerd tussen de 3.7 V6 en 5.0 V8. Je hebt alsnog meer dan 300 pk (317 om precies te zijn), meer dan zat vermogen in je jonge betaalbare coupé, dus.

Het voordeel is dat ook het interieur en exterieur een feestje zijn. Nee, het is niet allemaal even hoogwaardig, maar daar was de nieuwprijs (in zijn thuisland) dan ook naar. Het ziet er wel erg leuk uit. Een enorm groot voordeel is dat je voor onderdelen en onderhoud met deze generatie Mustang bij de Ford-dealer terecht kunt. Ook voor deze Mustang zijn enorm veel upgrades te vinden om de auto helemaal naar smaak af te maken.

