De vele extra’s van Allsecur’s autoverzekering

Naast een prima én betaalbare verzekering krijg je namelijk nog een hoop interessante extra's.

Het verzekeren van je auto is nooit een feestje, maar het moet nu eenmaal. De boete die staat op onverzekerd rondrijden is immers niet mals. Gelukkig maakt Allsecur het hele verhaal een stukje leuker én aantrekkelijker door de vele extra’s die je bij je autoverzekering krijgt. We nemen de belangrijkste zaken met je door.

Om te beginnen krijg je jaarlijks een seintje zodra de dekking van je verzekering omlaag kan. Teveel betalen is er dus niet meer bij. Daarnaast ligt het eigen risico standaard op 0 euro! We weten immers allemaal hoe irritant het is om elke keer bedragen als 250 euro eigen risico af te tikken. Op deze manier weet je waar je aan toe bent als het onverhoopt mis is gegaan en je te maken krijgt met schade.

Het checken van je autobanden is niet per se een leuk klusje, maar het moet nu eenmaal gebeuren. Om ervoor te zorgen dat het zwarte spul en de rest van de auto in topconditie verkeert kun je via Allsecur gratis je auto laten checken bij een Kwikfit naar keuze, zodat je zeker weet dat er niks raars aan de hand is met het profiel en de spanning van je banden. Zaken als verlichting, vloeistoffen, remmen, uitlaat, schokbrekers en ruitenwissers worden bij deze check ook meteen meegenomen.

Ook handig: de thuisbrengservice. Als de bestuurder of de andere inzittende(n) door schade niet meer verder kunnen rijden in de auto, zorgt de verzekeraar ervoor dat iedereen toch veilig thuiskomt. Ook als je met bagage en al in het buitenland gestrand bent. Wel zo fijn om te weten! Meer info nodig? Check allsecur.nl.