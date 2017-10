Dit doet Novitec met de Ferrari GTC4Lusso

Niet het risico willen lopen dat je buurman in exact dezelfde GTC4Lusso rijdt als jij? Novitec to the rescue!

De tuner heeft een kit uitgebracht voor zowel de GTC4Lusso als de GTC4Lusso T. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet: de versie met de T erachter is de V8, die andere is de V12. Onze rijtest met de GTC4Lusso T check je HIER.

Het pakketje van Novitec omvat niet alleen uiterlijke opsmuk, maar ook technische goodies die de GTC4Lusso sneller zouden maken. Meest opvallen is de carbon bodykit met een nieuwe splitter, zijskirts, achterspoiler, dakspoiler en frutsels voor de diffuser. Vergeet ook niet de koolstofvezel spiegelkappen.

Dankzij de nieuwe uitlaat en ander motormanagement is de V12 nu goed voor maximaal 710 pk en 882 Nm, tegen 690 pk en 700 Nm voor het origineel. Cijfers voor de opgekietelde GTC4Lusso T zijn helaas niet bekend. De video check je hieronder. Wie van bruut motorgeluid houdt moet dat zeker doen!