De ‘verboden’ BMW M3 Touring heeft een prijs

Je mag een M3 Touring hebben, je moet alleen niet bij BMW aankloppen.

Keuzes en concessies. Aangezien auto’s als de BMW X2, Mercedes A-Klasse Sedan en Audi Q2 bestaan, zou je zeggen dat er bij deze drie merken geen concessies meer gemaakt worden. Wil iemand het? Vast wel. Zet het maar in de markt, dan.

Bij Mercedes is er kennelijk genoeg animo voor zowel snelle stationwagons als sedans. De C-Klasse kan besteld worden in beide carrosserievormen. Bij zowel Audi als BMW worden hier juist keuzes gemaakt. Audi geeft je bij de RS4 enkel de mogelijkheid om hem als Avant bestellen. BMW doet het andersom: bij de M3 is het juist de sedan die als enige wordt aangewezen. Een volbloed M3 Touring is er niet, en lijkt in de nabije toekomst ook niet te komen.

Alpina

Dat is jammer, maar hulp is nabij. Een bedrijf waar BMW al decennialang goede hulp van krijgt is Alpina. Deze tuner, uitgegroeid tot een hele rits eigen modellen, pakt BMW’s en maakt ze stijlvol en beter. Ze veranderen wel dusdanig veel dat je het niet meer hebt over een ‘getunede BMW’. Nee, je hebt het over een Alpina. Gisteren, toen we Autoblog Opsporing Verzocht mobiliseerden om deze Alpina B6 Gran Coupé op te sporen, gaven we je ook twee VIN-nummers: die van de Alpina B6 en de 6 Serie Gran Coupé die het ooit was. Helder? Mooi.

B3 Touring Allrad

De laatste toevoeging aan het Alpina-gamma is de ‘verboden vrucht’. Sterker nog: van de BMW G20-generatie waar Alpina zich op baseert, is er nog helemaal geen M3. De jongens van de Duitse tuner doen dan ook helemaal niet moeilijk met nodeloos gecompliceerde engine swaps. Sterker nog: je zou de Alpina B3, zoals hij heet, eigenlijk moeten zien als een opgevoerde BMW M340i. Want dat is het.

Waarom dan die M3-vergelijking? De Alpina B3 Touring Bi-Turbo Allrad levert wel iets meer pit dan de M340i. 462 pk en 700 Nm, om precies te zijn. Door zijn vierwielaandrijving schiet de stationwagon van 0 naar 100 in 3,9 seconden. Niet slecht!

Alpina heeft de nieuwe B3 Touring in de configurator opgenomen en dus weten we misschien wel het belangrijkste: wat kost het? Vanaf 85.000 euro, maar dat is in Duitsland. De auto zit dan standaard al tjokvol, maar Alpina biedt je nog wat aankleding. Doe je een beetje je best, dan kan er voor zo’n 35.000 euro aan opties op. Met afleverkosten kom je dan op 118.050 euro terecht.

Vergelijking Nederland

Wat hebben we er aan in Nederland? Dan moeten we even snel rekenen. De standaard BMW M340i kost in Duitsland 64.150 euro: in Nederland 80.875 euro. Een verschil van iets meer dan 15.000 euro. Verwacht dus dat je hier voor niet minder dan 100.000 euro klaar bent met de Alpina B3 Touring.