De ultieme Alpina B3 Bi-Turbo Touring is hier

Jazeker, dit is de M3 Touring die BMW niet gaat bouwen.

Alpina is een beetje een vreemd fenomeen. Ze bouwen auto’s die sprekend lijken op bestaande BMW’s. Het zijn natuurlijk ook gewoon BMW’s. Sterker nog, veel Alpina-specifieke onderdelen worden in de BMW fabriek gemonteerd. Toch is het karakter van een Alpina behoorlijk anders. Dat maakt de auto’s van de familie Bovensiepen extra leuk.

Ook leuk van Alpina: ze maken de topmodellen die BMW Motorsport zelf niet of nauwelijks maakt. Als het aankomt op snelle stationwagons is Alpina je vriend. Want, zoals je kunt lezen in dit artikel, heeft Alpina een lange traditie in het bouwen van snelle BMW 3 Serie stationwagons. Dit is de laatste toevoeging van Alpina.

We beginnen meteen even met de keiharde specificaties die je wilt weten. De Alpina B3 Bi-Turbo heeft een 3-liter zes-in-lijn motor met twee turbo’s. Deze levert een vermogen van maar liefst 462 pk aan vermogen en een enorme hoeveelheid trekkracht: 700 Nm staat vanaf 3.000 toeren klaar om jou in je Alpina B3 BiTurbo Touring te lanceren. De Alpina B3 Bi-Turbo is standaard voorzien van een achttraps automaat van ZF-origine, aangepast naar de specificaties van Alpina.

De volledige naam is overigens Alpina B3 Bi-Turbo Allrad: de auto is altijd voorzien van vierwielaandrijving. Hoe snel je op de 100 km/u zit met deze B3, zegt Alpina nog niet. Wel dat het mogelijk is om meer dan 300 km/u te halen op de AutoBahn. De Alpina B3 Bi-Turbo Touring Allrad is te bestellen begin volgend jaar, in de zomer worden de eerste exemplaren afgeleverd.