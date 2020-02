Koop de eerste Ferrari van Schumacher

Als je écht een exclusieve Ferrari wilt.

Je kunt voor enkele miljoenen foto’s van Michael Schumacher in bed kopen, maar met dat geld kun je natuurlijk ook leukere dingen kopen. Bijvoorbeeld een van zijn voormalige Formule 1-auto’s.

Die mogelijkheid is er nu, want een van de Ferrari’s waarin hij ooit gereden heeft staat te koop. En het is niet de eerste de beste. Nou ja, het is wel de eerste. Dit is namelijk de auto waarmee Schumacher destijds zijn debuut maakte bij Ferrari.

Het gaat om precies te zijn om de 412 T2 uit 1995. Dat jaar reed Schumi nog voor Benetton. Hij zag een zitje bij Ferrari echter wel zitten en aan het eind van het jaar ging hij een testritje maken. Dat was dus in deze specifieke Ferrari. Op 16 november deed Schumacher zeventien rondjes over Fiorano in deze auto. Hij kon rekenen op veel belangstelling, want meer dan 2000 mensen verdrongen zich voor de hekken. Zij waren getuige hoe Schumacher zijn eerste kilometers in een Ferrari racewagen maakte.

Vijf dagen later volgde er nog een tweede test met dezelfde auto. Deze vond plaats op het circuit van Estoril in Portugal. Hij reed tijdens zijn testrondje sneller dan de beste kwalificatie van Ferrari tijdens de Portugese Grand Prix een maand eerder. Met zijn tijd van 1 minuut en 21,20 seconden was hij 0,7 seconden sneller dan Gerhard Berger’s tijdens zijn kwalificatie. Dit beloofde dus veel goeds. De rest is dan ook geschiedenis. Schumacher wist met Ferrari vijf wereldkampioenschappen op zijn naam te schrijven.

Hoeveel deze bijzondere bolide op moet brengen is nog niet bekend. De benodigde documentatie waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk de auto is waarin Schumacher heeft gereden wordt erbij geleverd. De wagen beschikt nog steeds over zijn originele chassis. Hij zal ongetwijfeld onbetaalbaar zijn voor gewone stervelingen. De auto bezichtigen kan wél. Hij wordt namelijk tentoongesteld op de klassiekerbeurs Retromobile in Parijs.

Foto-credit: Girardo & Co