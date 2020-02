Autoblog-lezer vindt gestolen Alpina terug

Het geboefte kwam niet ver met de gestolen Alpina.

We schreven het vanmorgen. Bergwerff Automotive werd vannacht opgeschrikt door een diefstal. De daders gingen ervandoor gegaan met een prachtige Alpina B6 Gran Coupé, uitgevoerd in Tansanitblau Metallic. Dit gebeurde bij een Ridderkerks poetsbedrijf. Maar gelukkig hebben ze er niet lang van kunnen genieten. De auto is namelijk alweer boven water. Dit dankzij de scherpe blik van een Autoblog-lezer.

De dieven maakten geen gebruik van het GT karakter van de Alpina. Want de auto werd aangetroffen in Rotterdam-Zuid. Daar stond de auto gewoon langs de straat geparkeerd. De auto was inmiddels voorzien van haastig bevestigde Duitse platen. De vinder wordt door Bergwerff in het zonnetje gezet.

Kortom, de mannen van het autobedrijf halen dus opgelucht adem. Dankzij het Autoblog-artikel, de oplettende lezer en de minder oplettende dieven, is de auto snel weer in handen van de rechtmatige eigenaren.