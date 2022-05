AMG viert nóg meer feest met de (CL)A 45 Edition 55

De A45 en CLA 45 Edition 55 zijn extra dikke uitvoeringen van de dikste uitvoeringen. Superdik dus.

Mercedes-AMG is dit jaar 55 geworden. Driewerf hoera! Dat zetten ze dit jaar luister bij met een paar speciale modellen. En nee, daar bedoelen we niet de episch trage Mercedes-AMG W13 van Lewis Hamilton mee. Nee, collega @machielvdd introduceerde reeds de Mercedes-AMG G63 Edition 55 en de Mercedes-AMG A35 Edition 55. Daar komen nu nóg twee modellen bij.

Het gaat om de Mercedes-AMG A45 Edition 55 en de Mercedes-AMG CLA45 Edition 55. Mercedes is er in hun persbericht een beetje warrig over, maar je kan ‘m krijgen als ‘saloon’ (daar bedoelen ze de hatchback mee), ‘coupé’ (de CLA sedan) of de Shooting Brake (CLA stationwagon). Marketing kan mooie dingen met een mens doen.

Zes uitvoeringen van de 45 Edition 55

Maar toegegeven, het zijn allesbehalve standaardauto’s. De 45 Edition 55-uitvoeringen zijn namelijk bijzonder dik. En dan zijn de 45-modellen de dikste uit de range. Althans, als je de 45S-modellen kiest. In Nederland is discussie niet relevant. Hier zijn de gewone 45-modellen met 387 pk geschrapt, je hebt altijd de 45S met 421 pk.

Maar wat krijg je dan als je de A/CLA 45 Edition 55 besteld? Een exterieur in Cosmos-zwart of Digitaal-wit. In beide gevallen krijg je een contrasterend AMG-logo aan de onderkant van de portieren.

Eveneens standaard zijn de 19 inch gesmede velgen. Eveneens standaard is het aerodynamica-pakket met een carbon splitter, sideplates en AMG-achterspoiler. Daarnaast krijg je het Night Package én Night Package II, waarmee zoveel mogelijk in hoogglans zwart is afgewerkt.

Feestje

In het interieur gaat het feestje verder. De A/CLA 45 Edition 55 krijgen namelijk two-tone leder (zwart en rood) met contrasterende stiksels. Verder zijn er diverse Edition 55-logo’s in de bekleding, op het vloertapijt en zelfs de instapverlichting meldt dat dit een Edition 55 is. Dat is ook wel nodig ook. Want op die badges zijn alle pakketten, kleuren, wielen en dergelijke gewoon te bestellen op elke ‘reguliere’ A45 of CLA 45.

Wellicht dat de prijzen interessant zijn. In Duitsland gaat de Edition 55 precies 12.614 euro meer kosten ten opzichte van een standaard 45. Als we eventjes snel spelen met de configurator van Mercedes, dan zien we dat die opties maar een paar duizend euro zijn. Maar dan krijg je er geen afdekhoes bij, en die krijg je bij de Edition 55 wel. Je kan deze modellen tot november van dit jaar bestellen.

