Dit is de Renault Trafic Black Edition

De Renault Trafic voor mensen die niet kunnen kiezen tussen streetcred en laadruimte.

Bestelbusjes als de Renault Trafic heb je in allerlei soorten en maten. Dat is altijd zo geweest, maar de meeste busjes die je ziet zijn vrij basaal uitgevoerd. Het zijn vaak geen particulieren, maar bedrijven die de auto’s als gereedschap moeten inzetten. De kilometerkostprijs is dan een zeer belangrijk marketinginstrument.

Maar dat is natuurlijk de ene kant van het spectrum. Er zijn voldoende aannemers, horeca-uitbaters, sportschoolhouders en andere ondernemers die een bus inzetten voor hun werk, maar er privé ook graag mee rijden. Zeker als je kiest voor een bus met dubbele cabine kun je alle kanten uit.

Renault Trafic

Dan wil je wel dat het een beetje vlot oogt en luxe is uitgerust. Wellicht dat de Renault Trafic Black Edition een goede aanvulling is op je bestaan. Als eerste het slechts nieuws: de bus is níet door Renault Sport onder handen genomen voor betere prestaties en een vermakelijke wegligging. Het zijn zuivere cosmetische upgrades. Het oog wil immers ook wat.

Black Edition

Het zal je dan ook zeker niet verbazen dat de Trafic Black Edition voornamelijk zwart als thema heeft. Zo is er een zwarte grille, een zwarte ‘blade’ aan de zijkant, zwarte stickers en zwarte badges die zeggen ‘Black Edition’. Om het geen af te maken heeft de Trafic Black Edition uiteraard zwarte velgen.

Vier ‘kleuren’

Mocht je denken dat je alleen zwart als exterieurkleur kan kiezen bij deze Renault Trafic, dan zit je ernaast. Een beetje maar overigens want de kleuren Jet Black (Zwart), Urban Grey (grijs), Mercury (zilver) en Glacier White (wit) zijn leverbaar. Interessanter voor de aspirant-klant is het interieur. Dat werd ook een beetje opgeleukt middels zwarte details. Misschien wel belangrijker is dat de uitrusting een stuk omvangrijker is geworden. Zo is een parkeercamera standaard, evenals climate control.

Diesels

Zoals gezegd gaat is de Black Edition niet sneller dan een niet Black Edition. Er is keuze uit een 2.0 dCi met 145 pk of een 2.0 dCi met 170 pk. De versie met 145 pk heeft altijd een handbak. Bij de 170 pk versie is een automaat optioneel verkrijgbaar. Dan rijd je helemaal superluxe en dik bij met je Trafic Black Edition.