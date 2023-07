De Vries is ‘wanhopig’ en ‘racet voor zijn toekomst’

Volgens Kevin Magnussen is De Vries nogal wanhopig de laatste tijd.

Voor de tweede keer kwamen Nyck de Vries en Kevin Magnussen elkaar tegen. Beide coureurs hebben een auto waarmee je min of meer aangewezen bent tot het rijden in de achterhoede. Deze gevechten zijn er een klein beetje onhandig uit.

De Vries heeft niet de benodigde enorme ‘overspeed’ (die AlphaTauri AT04 is écht traag op topsnelheid) en Magnussen is niet een coureur die zich graag in laat halen. Integendeel, hij is juist de coureur die zich enorm ‘breed’ kan maken en zich niet snel gewonnen geeft.

De Vries is wanhopig

Kevin Magnussen is daarnaast ook nooit te beroerd om zijn commentaar ergens op te geven. Daarbij benoemt hij maar al te graag de zere plekken. Magnussen liet na afloop van de race weten dat Nyck de Vries zich in een ‘wanhopige situatie’ bevindt en overuidelijk aan het ‘racen is voor zijn toekomst.’

Bij de GP Van Canada kwamen de twee elkaar tegen. De Vries was iets sneller over een ronde, maar vanwege de lage topsnelheid van de AlphaTauri was het heel erg lastig de Haas voorbij te gaan op het rechte stuk. Uiteindelijk lukte de inhaalactie niet helemaal, waardoor Magnussen weer kon pareren.

Kevin snapt ’t wel

Gisteren was het wederom niet overtuigend, Nyck had twee rondes nog om Magnussen twee keer van de baan te duwen. Kevin Magnussen – ook niet te beroerd om een actie te doen die op de grens zit – snapt het allemaal wel:

Hij heeft al een penalty, toch? Dus ja, hij heeft mij van de baan afgeduwd. Ik denk dat hij aan het racen is voor zijn toekomst. Misschien zit hij een beetje in een wanhopige situatie, dus ik kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Hij heeft een penalty, het is wat het is. Kevin Magnussen, vindt De Vries wanhopig.

Nyck de Vries kende uiteindelijk – wederom – een teleurstellend weekend. Nu was dat van Yuki Tsunoda qua resultaat nog erger, waardoor de schade enigszins beperkt lijkt te zijn. Wel is daar het verschil dat Tsunoda bij de start nog een paar keer wist te verrassen met bijzonder inhaalmanoeuvres. Bij De Vries zijn die iets spaarzamer.

Via: The Race